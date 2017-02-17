待命算工時？ 賀陳旦︰難規定

2017-02-17

〔記者李欣芳、王涵平／綜合報導〕對於遊覽車工時問題，交通部長賀陳旦表示，交通部與勞動部對司機工時的立場相同，司機總工時不可超過十二小時，另基於安全駕駛考量，駕駛時間不可超過十小時；但他也坦承，司機在工作空檔的待命時間，是否算工時或休息時間，無法用標準法令做規定。

至於賀陳旦日前指這次事故可能是遊覽車與駕駛的關係，引發司機康育薰家屬的強烈不滿，賀陳旦昨澄清，他當時是說，肇事原因是路的可能性較低，因為人、車、路三個因素，若排除路的狀況，就是車和人的問題，但他沒有直接說是駕駛的錯，真正原因還要經檢察官調查才能判斷。

三月起補助裝設GPS

賀陳旦也表示，從三月起將辦理補助遊覽車裝設GPS，政府將補助裝設費用的一半或者一萬元，把旅行資料和公路總局資料相結合，希望半年內所有車子都完成安裝，九月起強制查核。

另外，為了減少大型車駕駛視野死角，交通部也將提供二千輛大型車全額補助相關設備，三千輛部分補助，明年起全面要求大型車加裝。

賀陳旦也說，拼裝車一直被污名化，台灣大客車車體打造產業其實有獲得先進國家的肯定，特別是日本會委託台灣業者生產中價位產品。

要求改善老化拼裝車安全

他指出，拼裝車老化的部分，將要求二○○六年以前開始服務的車輛改善安全標準；靠行遊覽車司機和公司遊覽車司機的權益有不公平的問題，交通部將於三週內檢討相關審議辦法，重新強化管理。

立委葉宜津昨以曾參加日本團為例，遊客下車休息後上車要出發，司機卻說休息時間未到，即使想發動車輛也無法啟動，讓遊客見識到進步的管理方式，值得我國參考。