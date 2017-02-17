低價團頻出事 林全︰立即盤查

2017-02-17

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院長林全昨表示，近年來發生多起旅遊事故嚴重傷害台灣觀光形象，請交通部立即針對低價攬客的一日遊產品進行盤查，並向國人揭露高風險的旅遊產品項目。

林全昨在主持行政院院會時，率全體閣員為蝶戀花旅行社賞櫻團罹難者默哀一分鐘。對於國民黨團要求林全今天赴立院總質詢時提出專案報告，行政院表示，將針對結構性問題徹底檢討。

去年中客團火燒車意外時，政府檢討中客團一條龍經營等旅行社低價團問題，如今又發生翻車意外。

交通部籲檢舉司機超時

交通部長賀陳旦說，中客減少，旅遊業為了求生存，有可能產生低價攬客，交通部將主動查核，昨起與勞動部啟動聯合稽查，了解遊覽車業司機是否有足夠的休息，但「個別去查，不如各位一起檢舉有效」，呼籲全民一起檢舉。