專案勞檢 鎖定丙丁等運輸、旅行業

2017-02-17

主打一日遊、行駛易肇事路段

〔記者吳柏緯／台北報導〕蝶戀花一日賞櫻團翻車釀卅三死，政府將針對旅行社和交通運輸業，鎖定評鑑為丙等或丁等、曾有違規紀錄、主打一日遊、行駛易肇事路段的一百多家業者進行抽檢，依違規情節裁罰，最重可撤銷營業執照。

一百多家業者 隨機抽驗

公路總局局長陳彥伯說，去年度評鑑丙等的業者有五十一家、丁等有廿一家，這七十二家都是鎖定的目標。觀光局長周永暉表示，該局則針對舉辦一日遊、拉車距離長、行車路線為易肇事路段的業者。勞動部次長郭國文說明，專案勞檢將從一百多家業者隨機抽檢，為期兩個月。

所謂「易肇事路段」，觀光局舉例，宜蘭通往梨山的台七甲線、台十八線阿里山公路，都列稽查重點；日後再根據公路總局公告的危險路段，調整業者名單。

稽查小組昨下午赴台北市內湖區「明揚通運」、中山區「巨恆旅行社」，要求出示勞工名冊、出勤紀錄與投保資料，另要通運公司提供租車契約、行車紀錄卡。據悉，明揚違反十四項，至少開罰十六萬八千元；巨恆違反六項，至少開罰九萬元。

違法裁罰 最重停業撤照

郭國文指出，勞動部鎖定員工的工時、勞保及勞退提撥、勞工健檢、職安過勞預防措施；交通部則根據「汽車運輸業管理規則」，檢查遊覽車司機每日駕駛是否超時、休息時間、派車單等。若發現違法，將予以裁罰並限期改善，若連續違法，將加重處分，並於三個月內實施複查。

周永暉表示，針對屢犯、不改進、情節重大的業者，最重可勒令停業甚至撤照。

消保處說，業者若因犯有重大過失，導致無法提供服務，受影響的消費者可解除契約、全額退費。

對駕駛的勞動規範，勞動部與交通部被指不同調。勞動部職安署長劉傳名表示，交通部的「汽車運輸業管理規則」規定每日駕車不得超過十小時，勞基法則規定，事前的車輛維護、任務中的待命時間、事後的清潔，全都屬於工時，一天不得超過十二小時；兩法令對於駕駛員是雙重保障，沒有牴觸。