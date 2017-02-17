防逃防脫產 蝶戀花大老闆周比蒼、友力負責人黃河清被境管

2017-02-17

〔記者黃捷、鄭瑋奇／台北報導〕偵辦蝶戀花旅行社遊覽車翻覆釀卅三死，士林地檢署考量未來的刑事責任、民事賠償，昨對蝶戀花實際負責人周比蒼、友力通運公司負責人黃河清，雙雙啟動防脫產機制，以保障被害人家屬權益；同時祭出「境管通知」，兩名老闆若企圖出境，檢方會馬上掌握動靜。

士林地檢署昨發函內政部移民署，針對周比蒼、黃河清啟動防逃機制，兩人若辦理出境，會遭海關暫時留置，檢方接獲通知後若取得拘票，就可當場命令逮捕；反之，海關就須放行。

防脫產方面，士檢函文相關單位，請依「公路法」自事故發生日起兩個月內，暫不予核准兩人公司名下的車輛過戶、繳銷牌照；其餘財產若有移轉、設定負擔等處分行為，檢方也會馬上收到通知。

友力今撤照 130車牌照吊銷

事故遊覽車屬於蝶戀花，但靠行在友力名下，交通部公路總局稽查友力，昨確認有管理缺失，今將廢止友力通運的營業執照，友力旗下一百三十輛遊覽車的牌照，也將被吊銷。

檢察官昨指揮警方調取靠行契約等資料，了解蝶戀花、友力雙方合作關係；並函請公路總局，針對遊覽車體安全性、俗稱「大餅」的行車紀錄器，進行判讀與分析。

旅客團費 都匯周比蒼帳戶

檢方前天傳喚友力老闆黃河清、蝶戀花名義負責人周繼弘（周比蒼之子），因周繼弘對營運細節交代不清，供稱旅客團費都匯入父親周比蒼的帳戶，遊覽車主也是登記父親，檢方昨早遂傳周比蒼到案說明，下午追加訊問王姓女帳務人員。

周比蒼在大批旅行社員工簇擁下走進地檢署，王女也在員工之列，周見媒體拍攝，面帶微笑並安撫員工說「免驚啦」；王女下午得知要受訊，回旅行社準備帳冊、合約等資料。

檢方訊問近九小時，兩人訊後維持證人身分，離去前仍保持笑容，但不發一語。