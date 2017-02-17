惡少炸門討債 揪傳播妹開毒趴被逮
2017-02-17
〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市天道盟同心會樹林分會「首腦」陳重光，年紀輕輕就插旗各大幫會，廣招小弟入幫，經營網路簽賭、六合彩與重利放款，被害人無法還錢，陳重光就恐嚇威脅，甚至自製土製炸藥，將被害人住處大門炸飛，非常囂張；新北市警方在陳嫌帶小弟與傳播妹開毒趴時逮人，12人全帶回，得知陳重光昨晚被法院裁定收押，被害人才鬆了一口氣。
板橋、樹林警分局偵查隊追查，陳重光為首的暴力組織，清一色為8年級生，陳嫌為自抬地位，自封天道盟同心會樹林分會「首腦」，左右手蘇家瑋則是老大，手下還有五虎將，混跡樹林一帶，搞簽賭、暴力討債、圍事、放款，被害人還不出錢，就撂人毆打逼債，甚至恐嚇、威脅把被害人帶到國外加入詐騙集團，或跨海陪酒賣色，被害人嚇破膽，簽下數倍於賭債的本票。
警方說，陳嫌看林姓男子不順眼，故意找人讓他簽賭，林男因而欠5萬元賭債，事後不認帳，避不見面；陳嫌火大，去年4月15日清晨，帶小弟到林男住處，以黑火藥土製炸彈，塞在林家鐵門，點燃引信後眾人倉皇四竄，沒幾秒就爆出巨響、火光，鐵門遭炸飛，煙霧瀰漫整條巷子，住戶嚇得報警，囂張行徑全被監視器錄下。
23名員警前天荷槍實彈，到桃園市一間摩鐵查緝，開鎖攻堅進入，屋內一片混亂，眾人正大開毒趴，4名傳播妹助興，桌上擺滿K他命、毒咖啡包。
陳重光等嫌到案後，只承認搞職運簽賭及六合彩，但否認暴力討債，辯稱是糾紛，但被害人指證歷歷，警方將陳重光等5名黑幫成員依組織犯罪、槍砲、妨害自由、恐嚇、賭博、傷害罪移送，12名涉毒者則依毒品罪送辦。
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