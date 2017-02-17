2/16 威力彩頭獎摃龜

2017-02-17

〔記者吳佳蓉／台北報導〕昨晚開獎的第106000014期威力彩，頭獎摃龜，下期頭獎保證2億元。昨晚開獎的第106000040期今彩539，頭獎1注中獎，可得獎金800萬元，獎落高雄市岡山區大仁北路392之1號「億財彩券行」。