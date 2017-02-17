找黑道喬債... 被A千萬凌虐再索贖金
2017-02-17
〔記者邱俊福／台北報導〕找黑道喬債等於「請鬼拿藥單」！北市黃姓建商欠債，請綽號「鐵霸」的天道盟太陽會會長曾盈富，幫他處理六百多萬元的本票，反而被迫付千萬元給曾嫌，曾嫌又覬覦他的財產，拘禁他凌虐3天，開口勒索一千多萬元贖金；刑事局偵四大隊第一隊經長期蒐證，前天逮曾嫌及幫眾共9人。
警方調查，47歲曾盈富是「天道盟太陽會第一代虎」成員，自恃太陽會會長，以黑道名義恐嚇取財，動輒教唆幫眾施暴。曾盈富到案後供稱，他老婆和黃姓建商有房屋買賣糾紛，至於暴力、恐嚇取財等犯行，他都不清楚。
警方表示，去年3、4月，黃姓建商因房屋滯銷、資金短缺，開票向友人先後借800多萬元，其中1張660萬元本票即將到期，他無力償還，便委託曾盈富出面處理。
曾盈富率手下持槍恐嚇債權人不得軋票，回頭卻令黃姓建商交出債款，本金加利息近千萬元。去年9月，債權人的一名友人在北市大同區三溫暖洗澡，曾嫌的幫眾「看不爽」，就聚眾持刀押上車，毆打成傷。
擄綁拘禁3天2夜
去年11月，曾盈富覬覦黃姓建商的財產，涉教唆小弟在北市內湖區押走，拘禁3天2夜，毆打凌虐，要求付贖1600萬元，但黃男沒錢，遭丟包在北市中山區。
警方專案小組長期蒐證，將曾盈富提報治平對象，前天緝捕曾等9嫌，起獲大麻、本票、槍管、道具槍及犯案車輛，依恐嚇取財、妨害自由與傷害罪送辦。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
- 遊墾丁疑誤食「毒品果凍」 小遊客昏睡22小時
- 防逃防脫產 蝶戀花大老闆周比蒼、友力負責人黃河清被境管
- 孩子得承受「爸跳河自殺」 一句話驚醒尋短男
- 低價團頻出事 林全︰立即盤查
- 拿民宿冰箱果凍吃 母子誤食毒品睡整天
網友回應
熱門新聞
- 殺害金正男 印尼籍女嫌照片曝光！
- 許宗力：我認為陪審制有嚴重違憲之嫌
- 泰源事件搬上舞台
- 苗市回收場火燒27小時 臭飄8鄉鎮
- 反年金改革// 陳庚金喊能撈則撈 胡志強叫好
- COCO水晶糖光透唇釉 保濕豐盈
- 《大學學測》竹市4生滿級分 多未補習
- 萬丹農會選舉 在野派主帥李麗卿被認定失格
- 智慧機械之都 技術、土地待中央協助
- 舉薦司改代表起爭議 許宗力承認「踩到地雷」
- 陶淵明不為五斗米折腰 等於放棄130萬月薪？！
- 以巴衝突解方 川普不堅持「兩國方案」
- 「三寶」危害 不打方向燈暴增2.6倍
- 陸戰隊駐守AIT 學者：友台象徵
- 范冰冰尬寶貝 個性復古風
- 宸鴻去年每股虧損4.27元 今年拚每季都要獲利
- 川普斥與俄接觸假新聞 查情報機構洩密
- 冷眼集》又在投四壞保送了
- 下週國內油價 估小降1角
- 林英傑「裝小」登板 7球收拾三兄弟
- 不畏困境 北一女劉宜婕錄取台大
- 提升癌症醫療 東基籌建癌症大樓
- 台灣燈會燈王 浴火重生再亮相
- City BIKE租賃站 8天被破壞3站
- 蘇治芬：張永成不符全國農會總幹事資格 應依法撤職
- 《竹苗鬧天穿》苗栗9鄉鎮 有吃有玩活動一籮筐
- 台立委團首訪國務院 拜會亞太副助卿
- H5N6可傳人 死亡率70％
- 信義桐林橋改建 拚7月前通車
- Panasonic 要冷氣安靜 空調早販開打 品牌PX系列 19分貝超靜音 淨氣功能升級
- 三人同寫大三元 哈登唯一做白工
- 地價調漲 市府提弱勢保障對策
- 公教軍警總會盼整合一人 與洪秀柱競爭
- 新北各高中學測沒滿級分 兩人74級分
- 內湖成功橋8月拓寬 108年完工
- 嘉縣世界搏茶會 2主題館收費
- 桃園市農會理事長2搶1 藍綠激戰
- 2017日內瓦錶展專輯16：運動盛事運動錶情5
- 自由廣場》華獨 滑頭的獨
- 苗栗3人74級分 都想從醫
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：找黑道喬債... 被A千萬凌虐再索贖金
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分