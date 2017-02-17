找黑道喬債... 被A千萬凌虐再索贖金

2017-02-17

〔記者邱俊福／台北報導〕找黑道喬債等於「請鬼拿藥單」！北市黃姓建商欠債，請綽號「鐵霸」的天道盟太陽會會長曾盈富，幫他處理六百多萬元的本票，反而被迫付千萬元給曾嫌，曾嫌又覬覦他的財產，拘禁他凌虐3天，開口勒索一千多萬元贖金；刑事局偵四大隊第一隊經長期蒐證，前天逮曾嫌及幫眾共9人。

警方調查，47歲曾盈富是「天道盟太陽會第一代虎」成員，自恃太陽會會長，以黑道名義恐嚇取財，動輒教唆幫眾施暴。曾盈富到案後供稱，他老婆和黃姓建商有房屋買賣糾紛，至於暴力、恐嚇取財等犯行，他都不清楚。

警方表示，去年3、4月，黃姓建商因房屋滯銷、資金短缺，開票向友人先後借800多萬元，其中1張660萬元本票即將到期，他無力償還，便委託曾盈富出面處理。

曾盈富率手下持槍恐嚇債權人不得軋票，回頭卻令黃姓建商交出債款，本金加利息近千萬元。去年9月，債權人的一名友人在北市大同區三溫暖洗澡，曾嫌的幫眾「看不爽」，就聚眾持刀押上車，毆打成傷。

擄綁拘禁3天2夜

去年11月，曾盈富覬覦黃姓建商的財產，涉教唆小弟在北市內湖區押走，拘禁3天2夜，毆打凌虐，要求付贖1600萬元，但黃男沒錢，遭丟包在北市中山區。

警方專案小組長期蒐證，將曾盈富提報治平對象，前天緝捕曾等9嫌，起獲大麻、本票、槍管、道具槍及犯案車輛，依恐嚇取財、妨害自由與傷害罪送辦。