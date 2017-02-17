雙北最大淫媒 養500娘子軍撈3億

2017-02-17

〔記者徐聖倫／新北報導〕綽號「吳董」的52歲吳誌麒，在雙北經營一樓一鳳、茶莊、色情護膚、色情卡拉OK，迄今逾10年，營業額破3億，有人口販運前科的他，專找南洋或中國女來台賣淫，全盛時期旗下小姐高達500人，令人咋舌，因而被稱雙北賣淫大王。

移民署新北市專勤隊去年破獲「文哥人口販運集團」，印尼女子吉安娜誘騙同鄉來台賣淫，專勤隊追查上游，發現證據都指「吳董」吳誌麒。吳嫌以LINE攬客，在動態張貼小姐資訊，除應召站，北市多家色情護膚、卡拉OK也由吳嫌「供貨」，對旗下小姐的控管，吳嫌制定教戰守則，規定小姐參閱遵守。

每月10萬賄賂警察

吳誌麒旗下另有應召站多達30個，全盛時期小姐多達500人，約在20至40歲，依外貌，價碼從3000元到2萬元，最紅牌的，是主打親姊妹可雙飛的中國雙胞胎，來台15天就撈台幣10萬元（2萬多人民幣）。

專勤隊調查，吳誌麒4年前就行賄台北市萬華警分局偵查佐劉峰源，每月5日到10日之間，按月繳10萬元賄賂劉峰源，辦案人員埋伏交款現場，劉員趁亂騎機車逃跑，且亂撒10萬元鈔票以阻追兵，後來才投案，劉員被法辦，該案還在法院審理，但吳嫌生意照做，情色勢力侵入萬華。

新北市專勤隊會同新北市刑警大隊、中和警分局、萬華警分局、台北憲兵隊，調查數月，14日晚間於雙北兵分12路搜索，帶回吳嫌與共犯10人、賣淫女子10人、查扣現金30餘萬，訊後依違反《人口販運防制法》、妨害風化等罪將吳嫌等10人移送法辦。