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孩子得承受「爸跳河自殺」 一句話驚醒尋短男

2017-02-17

〔記者吳政峰／基隆報導〕她的一句話，救了他的一條命！男子阿林（化名）過年前失業，站在基隆田寮河邊想跳水自盡，猶豫間撥了通電話給生命線，接線女志工聽完後，對他說「難道你要讓你的小孩跟同學說『我爸是跳河自殺死的』嗎？」阿林聽完這句話，沉默啜泣一分鐘，回答「謝謝，我知道了」，打消輕生念頭。

50歲阿林原在鐵工廠服務，年前公司倒閉，阿林四處求職碰壁，沮喪走到田寮河旁，經濟困頓的他，想投河一走了之，又想到2個兒女已沒有媽媽，如果他也離開，小孩就變成沒人照顧的孤兒；內心掙扎下，打1995給生命線抒發。

他告訴電話那頭的女志工，已缺乏活下去的能力，不知如何是好。女志工回他：「難道你要讓你的小孩跟同學說『我爸是跳河自殺死的』嗎？」這句話震撼了小林，之後終於感受兒女對他的意義，決定繼續為這個家努力活下去，跟志工道謝後掛上電話。

基隆市生命線協會主任李昌萬說，近40歲的女志工是家庭主婦，當天值大夜班，接到小林的求助電話，除安撫他的情緒，也幫忙找尋急難救助管道，盼能化解對方經濟上的燃眉之急。

小小關懷 成了救命丹

李昌萬表示，會打到生命線求助的人，大多在現實生活中得不到足夠關心，才會尋求陌生人的意見，建議民眾多對親友投注關懷，因為「你的一句話，可能就是他的希望」。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

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  • 阿林深夜站在基隆市田寮河邊，想一走了之，被生命線協會勸回。（記者吳政峰攝）

    阿林深夜站在基隆市田寮河邊，想一走了之，被生命線協會勸回。（記者吳政峰攝）

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