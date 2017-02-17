「好人好事」巡佐 吸安被拘提

2017-02-17

〔記者江志雄／宜蘭報導〕又傳警界醜聞？宜蘭縣警局羅東分局已婚楊姓巡佐疑與吳姓「小三」感情生變，吳女提供事證，檢舉他吸毒，檢方拘提到案，懷疑吸食安非他命，對他強制驗尿，訊後無保請回；警方說，接獲檢舉便立案調查，主動移送宜蘭地檢署偵辦。

婚外情糾紛 被小三舉發

這名楊姓巡佐正值壯年，警校畢業後返鄉服務，從警20多年，長期在羅東分局任職，為人海派，交遊廣闊，為民服務績效不差，常獲分局好人好事表揚，私領域方面有不錯的異性緣。

本報接獲爆料，指楊姓巡佐染上毒癮，去年某天，吳姓女友無意間拍下他吸毒的畫面，存在手機裡，最近2人感情生變，吳女向警政署檢舉男友涉嫌吸食安非他命，由於指證歷歷，加上事涉敏感，警政高層責付宜蘭警方成立專案小組調查，並報請檢察官偵辦，本月13日晚間拘提楊員到案。

有照為證 認罪無保請回

據了解，檢方漏夜召開偵查庭，庭訊時出示關鍵事證，楊員啞口無言，傳出當庭認罪，被強制取尿送驗，檢驗結果可望近日內出爐，再決定是否勒戒，14日凌晨訊後請回；此案爆發後，辦案人員被下封口令，對此守口如瓶，相當低調。

知情人士分析，吳姓「小三」大動作檢舉楊員吸毒，應是雙方發生嚴重感情糾紛，想要玉石俱焚，也不排除女方想藉此自保，詳細原因仍待調查。

警方說，羅東分局接到投訴，把楊員調進分局內就近輔導，主動移送檢方偵辦，否認有警政高層介入調查，但基於偵查不公開，不便透露相關案情。至於是否對楊員進行行政處分？要視偵辦結果再做處理。