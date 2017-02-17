拿民宿冰箱果凍吃 母子誤食毒品睡整天

2017-02-17

毒品會變形 來源不明勿吃

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕一對母子7日入住屏東縣墾丁的民宿，因見冰箱內有前一天房客留下的果凍，取來食用，母親竟昏睡5小時，孩子昏睡22小時，送醫懷疑誤食「毒品果凍」，恆春警方正循線調查；醫師也提醒「墾丁音樂季將至，別吃來路不明的食物。」

「幸好只吃2個，否則後果難料！」恆春旅遊醫院副院長陳明智說，這對母子當天下午2時許到醫院掛急診，30幾歲的媽媽兩眼模糊、全身無力想睡，4歲的孩子已昏睡不醒，家人焦急不已，不明白吃了「果凍」怎會這樣。

前房客留下 嘴饞吞下肚

院方診斷發現母子生命徵象穩定，在急診室觀察至晚間7點，媽媽終於恢復精神，孩子則到隔天中午才甦醒；家人向院方表示，7日中午入住墾丁民宿，冰箱內有疑似前房客留下的3個「果凍」，孩子嘴饞吃了2個，媽媽也跟著吃1個，沒想到就開始昏睡。

母子昏睡 家人趕忙送醫

陳明智指出，這3個果凍疑似含有高劑量的鎮定或安眠藥物，所幸當時冰箱內僅剩3個，否則孩子食用過度，恐受不了高劑量藥物，易致呼吸抑制、昏迷、甚至死亡。

孩子只有4歲 幸好無大礙

恆春警方指出，果凍內疑有綜合型毒品，與W飯店混用毒品暴斃案相似，無吸毒經驗者，輕微劑量就能引發昏睡、極度亢奮。

墾丁春天音樂季一個多月後展開，警方正循線追查「果凍」來源，也呼籲旅宿業者針對特殊房客提高警覺，遊客也勿因同儕慫恿就嘗試毒品，以免觸法還可能枉送性命。