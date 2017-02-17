台男冒檢察長 詐中國清大教授8千萬

2017-02-17

〔記者張軒哲／台中報導〕男子劉家讓等人組成詐騙集團，假冒中國最高檢察院檢察長，以假檢警老梗詐騙中國清華大學54歲黃姓女教授，她四處籌錢，共匯出人民幣1800萬元（台幣約8211萬元），驚覺被騙報案，中國洽請我國追查，台中市清水警方前晚逮捕8嫌，昨依詐欺罪嫌移送。

電話竟顯示：中國最高檢察院

警方調查，去年7月23日，黃姓女教授接獲假冒中國工商銀行客服詐騙電話，謊稱她的信用卡遭盜刷，冒牌的中國最高檢察院檢察長曹建銘，隨後用微信與黃女對話，恐嚇她有洗錢之嫌，令她提供身分證字號與帳戶，以供清查，黃女一步步踏入陷阱。

女教授還去借貸 連匯6次錢

警方指出，詐騙集團利用木馬程式及中國通訊軟體QQ，將詐騙用的個人電話竄改為中國最高檢察院電話，黃女深信不疑，散盡積蓄還不夠，又四處借錢，6次共匯人民幣1800萬元，直到借不到錢了，親友告知可能遭騙，她才報案。

再也籌不出錢 驚覺被騙了

中國公安查出，遭騙資金有一部份在台灣ATM提款機取現，部分款項則以網路銀行層層轉帳，使用之QQ帳號IP位址也在台灣，中國依「共同打擊犯罪及司法互助協議」，洽請我國追查。

清水警方查到台中市西屯區一處社區大樓14樓，發現41歲劉家讓等7男1女組成詐騙集團，以提供詐欺機房語音話務系統、第三方支付平台支付寶交易及外圍收購、販賣人頭電話卡、個人資料為犯罪型態，犯案期間利用人頭電話及通訊軟體QQ、Skype、WeChat等，做為主要聯絡工具。

名車代步 8台灣人台中落網

清水警方指出，其中5嫌曾涉及詐欺與毒品，劉家讓曾犯賭博罪，出入以賓士與BMW代步，嫌犯詐騙閒暇就玩虛擬實境遊戲，生活豪奢。警方昨將8嫌移送偵辦時，一名24歲男嫌還嘻皮笑臉，一派輕鬆，警方都搖頭嘆息。