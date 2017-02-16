沒戴安全帽嗆殺警 路人火大助警壓制

2017-02-16

〔記者陳建志／台中報導〕台中謝姓男子前天騎機車未戴安全帽，警員王鵬翔示意停車，謝男不理還說：「不要煩我！」王員騎車緊跟在後，謝發狂嗆聲：「你再煩我就殺了你！」王員立即將他逮捕，3名路過正義哥也協助壓制，直到支援警力趕到才離開，影片上傳網路，網友稱「沒戴安全帽就低調點，還敢嗆警察」、「大快人心」，謝男進警局還不斷嗆聲，訊後依妨害公務、恐嚇、傷害等罪嫌移送。

霧峰分局國光派出所葉信良所長昨表示，前天下午4點多，警員王鵬翔執行查戶口勤務，騎車行經大里國光路和東榮路口時，發現騎機車的謝男（41歲）沒戴安全帽，示意停車受檢，謝男不理會，還說「不要煩我！」

王員騎車緊跟要求停車，謝男竟嗆：「你再煩我就殺了你！」言行明顯挑戰公權力，王員在德芳南路和國光路口，強制將他攔下逮捕。

聽到謝男嗆聲的騎士和路過民眾共3人，協助將謝男壓制在地，直到支援警力趕到才離開，王員的手指壓制過程中受傷。

警方表示，謝男還在派出所嗆聲：「你再惡意逼車我就殺了你」，還說：「我不停車，你們沒有權力強制攔我」，謝男並未喝酒，不清楚為何情緒如此激動。