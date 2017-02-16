情人節煉毒被捕 女友嗲罵 早知去過節

2017-02-16

〔記者吳仁捷／新北報導〕毒鴛鴦余凱威、林佳慧與女子賴聿喬3名通緝犯，涉嫌租下新北市緊鄰捷運站豪宅，開設製毒工廠，警方前天逮捕3人與在場的黃姓姊弟檔，林女被逮時，還罵男友「情人節去看『限制級戰警』（電影名）就沒事了」，讓警方直搖頭。

不想被抓 女毒蟲還跳下3樓

警方調查，40歲余嫌、31歲林女分別因違反藥事法與毒品案被通緝，詐欺被通緝的29歲賴女，則以每月4萬4000元代價，承租50坪豪宅，做為製毒工廠。

警方說，嫌犯跟買家約在捷運站交貨，還將毒品運往台北夜店、酒店販售牟利。警方前天展開查緝，林女大膽從3樓跳下，撞破2樓雨遮受困，她冒名應訊，直至被員警拆穿，才稱通緝到案將面臨4年徒刑，擔心與男友分開才跳樓。

警方起獲印有航海王、LionKITTY等俏皮圖案的毒咖啡包、一粒眠、毒梅片、金惡魔、K他命等毒品，黑市價格達500萬元，余、林2人承認製毒與販毒，訊後將余嫌等5人依毒品罪嫌送辦。