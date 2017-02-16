情人節想起舊愛 百里大追蹤砍她新歡

2017-02-16

分手1年多 突然冒出來

〔記者陳恩惠／台北報導〕情人節濺血！32歲男子黃振益不甘心陳姓前女友另結識吳姓男友，情人節當天從苗栗北上，到120公里外的吳男住處外埋伏，陳女與吳男吃完情人餐，親密雙貼共乘機車返回，黃嫌見狀醋火中燒，持水果刀劃傷吳男的左臉頰和左手臂，還一路追到70公尺外的民族西路派出所，員警聽聞呼救，衝出逮捕黃嫌。

警方調查，住在苗栗的黃振益，不甘前女友陳姓女大生另結新歡，前天情人節清晨，他攜帶2把水果刀，赴陳女位於桃園林口的住處外，一路尾隨她搭客運北上台北，發現他去找同校的吳姓男友，眼見2人親密雙貼共乘機車外出吃情人餐時，便在吳男住處巷口守候。

雙貼返家 恐怖男殺出來

等到傍晚，黃嫌見2人返回，氣呼呼上前質問「妳是不是因為他，才和我分手？」並要帶走陳女，吳趕緊將陳女護在身後，黃嫌從背包取出1把水果刀揮砍，當場劃傷吳男的左臉頰及左手臂，吳拉著陳女逃跑，跑往70公尺外的北市警大同分局民族西路派出所前，才不支倒地。

新歡中刀 跑進警所求救

值班員警聽到求救與女子哭泣聲，衝出警所查看，發現陳女抱著倒臥地上的吳男，吳的臉、手都有血，除協助送醫，並發現對街身著黑衣褲、戴口罩與手握水果刀的黃嫌疑是行凶者，上前奪刀將人壓制。

身帶雙刀 拗防身非預謀

黃嫌落網後表示，目前沒有工作，攜帶水果刀是為防身，並非預謀，不是故意持刀追逐，只是想「關心」被他意外劃傷的吳男傷勢，沒想到會鬧大。前女友則說，她與黃嫌分手1年多，不知為什麼又出現，警方訊後將黃嫌依殺人未遂罪嫌送辦。