快訊明華園愛的波麗路台中登場
2/15 大福彩頭獎連46摃
2017-02-16
〔記者吳佳蓉／台北報導〕昨晚開獎的第106000013期大福彩，頭獎連46摃，累積至下期頭獎1.9億元。昨晚開獎的第106000039期今彩539，頭獎同樣摃龜。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 設計1日遊讓司機遊客好累？ 武陵農場：不接受抹黑
- 北韓官員力圖勸阻未成 金正男驗屍完成
- 雅加達首長選舉無人過半 4月再戰
- 研發治癌藥 上毅與島津製作所結盟
- 裕隆今年營收拚4000億 新車銷售目標32萬輛
- 列車壽命到期 北捷要再用20年
- 台幣升值1.03角
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Ko seeks aid with Songshan airport move after ride on MRT
- 台灣經濟自由度排名11 歷年最佳
- 法國嗆俄羅斯 干預總統大選就等著被報復
- 全球暖化 南極海冰面積縮至38年來新低
- 2017日內瓦錶展專輯6：陀飛輪競技1
- 蘇澳大坑罟沙灘流失 20年少150米
- 「豪」久不見 最快25日戰金塊
- 〈實現我的旅遊夢〉花小錢圓夢─巴黎經濟遊
- 環局清潔獎金 工會盼統一給8千
- 搭宏達電順風車 應華大漲
- 今年穩定樂觀 GDP上修到1.92％
- 漆彈炸左營舊城 文化局揪禍首
- 自由廣場》當香港與台灣對望...
- 小田園計畫 幼兒園也納入
- 台商盼開放電商 張志軍正面回應
- 報到當悍將 羅力開幕戰不二人選
- 2017日內瓦錶展專輯10：陀飛輪競技5
- 曾揭金家王朝內幕 金正男公開反對世襲
- 望安國小慶百年 師生騎單車環島
- 振作，新生活！
- 神隆去年EPS0.87元
- 社論》「俗又大碗」討不到真便宜
- 建和國小地圖水池整修 3月亮相
- 自由談》大臣除了一張嘴
- 公用事業發票中獎 將可直接郵局領
- 嘎嘎甩寶兒 摟E奶妹渡春宵 － 新歡被起底 曾曖昧朱木炎
- 陽明山賞櫻 盛開期可望提前
- 豪宅市場淒風苦雨 帝寶二拍仍無人問津
- 國際樂團教打鼓 特教生舞力全開
- 健康充電站─癌症醫學講座
- 李培禎「一次就中」 暑假迎雞寶寶
- T.O.P金俊秀 「星」兵照曝光
- 2017日內瓦錶展專輯11：陀飛輪競技6
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：2/15 大福彩頭獎連46摃
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分