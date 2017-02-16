拒酒測撞4車 被警飛踢制伏

2017-02-16

〔記者陳薏云／新北報導〕新北市深坑45歲邱姓男子，前晚酒駕不配合攔查，不僅倒車衝撞，還加速逃逸，邱男撞毀4輛車，警方朝右前輪開一槍，邱男在1公里外撞上便利商店柱子，開車門欲逃逸，警方飛踢踹門制止，將他逮捕。

警方說，前晚11時許，深坑分駐所長洪浩華、警員蕭宇哲在平埔街及文山路交叉口攔查違規車輛，邱男一見警察，立刻違規迴轉加速逃逸，警方在北深路二段及埔新街攔查到該車，邱男不停並倒車衝撞，警方用警棍打破車窗，並向右前輪開一槍，邱男仍繼續逃逸。

目擊者表示，聽到槍響，警匪就在埔新街追逐，最後警方三方夾擊，嫌犯的車一頭撞上埔新街95巷口的便利商店柱子才停下。邱男沿路逃跑時共撞毀4輛車，其中一輛路邊停車的賓士被撞到車尾，車主趕到直呼「有夠衰」。

有案在身又無照駕駛

警方調查，邱男有多項詐欺前科，目前仍在訴訟中，加上無照駕駛，才會不顧危險四處亂逃，他落網稱「身上有案子不想關啦！」警方訊後將邱嫌依妨害公務、公共危險及肇事逃逸等罪嫌移送法辦。