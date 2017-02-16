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水餃被吃光 啃老男亂刀追殺哥哥

2017-02-16

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮市46歲林男因病長期失業，在家當啃老族又情緒暴躁，三天兩頭就跟家人吵架，不滿家人聲請家暴令想趕他出門，昨看到午餐的水餃被哥哥吃掉，竟抓狂拿水果刀往哥哥背部刺去，哥哥大喊救命逃走，林男一路追殺，哥哥被刺傷多刀，幸送醫急救沒有生命危險。

林男情緒不穩，案發後騎乘銀灰色重型機車逃逸，花蓮警分局指出，林男身高約166公分、穿黑色背心，皮膚黝黑，身上疑有血跡，已掌握他逃逸路線，將儘快追緝林男到案。

疑企圖縱火洩恨

附近鄰居說，林男經常在家裡大吵大鬧，酒後不是摔東西就是罵人，常常鬧到警察登門處理，最近家人受不了聲請家暴令要他搬走，他反而發狠拿刀殺人，中午還聞到濃濃的汽油味道，擔心林男拿汽油縱火洩恨，長期以來成為社區不定時炸彈，希望趕快抓去關，避免更大的危害。

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  • 花蓮林姓男子情緒失控拿刀砍殺哥哥，刀子都被砍斷。（記者王錦義攝）

    花蓮林姓男子情緒失控拿刀砍殺哥哥，刀子都被砍斷。（記者王錦義攝）

  • 事發現場更留下斑斑血跡，經變色處理。（記者王錦義攝）

    事發現場更留下斑斑血跡，經變色處理。（記者王錦義攝）

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