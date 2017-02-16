快訊明華園愛的波麗路台中登場
陳其寬遺畫遭竊 自家助理幹的
2017-02-16
〔記者陳慰慈／新北報導〕與華裔建築師貝聿銘攜手設計完成東海大學路思義教堂的已故知名建築師、畫家陳其寬，遺孀與女兒開設「其美文創公司」，將陳其寬創作的藝術作品製成文創商品，母女聘用黃男擔任文創助理，黃男卻涉嫌監守自盜，將陳其寬手繪卡片、版畫等創作占為己有，還複製畫作電子檔，新北地檢署昨依業務侵占、無故刪除他人電磁紀錄、違反著作權法等罪將黃男起訴。
102年2月，黃男在「其美文創公司」擔任助理，畫家陳其寬的遺孀與女兒事後發現3張陳其寬的手繪卡片，盼、長壽、山嵐、日出4幅版畫及織錦畫保證書等物品不翼而飛；此外，陳其寬的水墨畫電子檔也消失。
家人懷疑 重製牟利
母女請專家復原電腦，發現檔案遭人刪除，因公司除母女外，僅有黃男一名員工，母女懷疑他是內賊，打算把陳其寬作品拿出去販售或重製牟利，報警提告。
黃男辯稱因喜歡卡片畫作，所以帶回家收藏，版畫是未印好的瑕疵品，其他資料則是帶回家研讀，並無不法意圖；電子檔案是「不小心」複製到的。檢方處分不起訴，高檢署發回再查。
檢警103年7月赴黃男板橋住處，搜到陳其寬的手繪卡片、版畫等物品，並請工程師還原電腦檔案，發現黃男電腦中，有遭刪除的893筆陳其寬水墨畫電子檔，因此不採信其供詞，昨將他起訴。
陳其寬生於1921年，大學主修建築，戰後赴美繼續深造，後來進入美國知名建築師葛羅培斯的旗下工作；1954年，貝聿銘邀他共同參與東海大學的校園規劃，他並於日後定居台灣，在東海大學開辦建築系，設計監造的路思義教堂，成為台灣最具特色的建築之一。
陳其寬風格 融會東西
陳其寬在繪畫領域創作不懈，其畫作的藝術成就，融會西方建築空間語彙與東方水墨流暢簡約的寫意，清新中帶有幽默趣味，被譽為「陳其寬風格」。
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