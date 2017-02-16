哈姆立克法救獄友 桶屍案主嫌逃死

2017-02-16

勒贖千萬 囚禁狗籠

〔記者楊國文／台北報導〕男子陳文軒遭擄人撕票桶屍案，最高法院認定，主謀陳祐豎率手下鄭志偉等人，穿著印有「刑警」字樣背心，喬裝警察到陳家將陳男押走，勒贖1000萬元不遂就撕票封屍，棄屍池塘裡，手段殘忍；但考量他在獄中，曾用哈姆立克法急救吃鐵蛋噎住的室友，仍有教化可能，昨依擄人勒贖殺人等罪，判陳祐豎無期徒刑定讞。

毫無悔意 仍未道歉

死者陳文軒的母親前年在高等法院、去年在最高法院開庭時，都下跪磕頭，求法官主持公道，泣訴「希望會有公道」，她說，陳祐豎犯後沒有一句道歉，根本沒有悔意，盼法官將他判死，「一命換一命」。

屍體裝桶 灌漿封死

判決指出，陳祐豎因積欠陳文軒上千萬元債務，不滿屢遭催討，先計畫街頭狙擊對方失敗，102年3月，陳祐豎、鄭志偉等人假冒刑警，到陳文軒住處將他「銬」走，還持攝影機假裝蒐證，並到他的住處搜刮現金，帶到新北市樹林區廠房的狗籠囚禁。

隨後，又將陳男押往汽車旅館凌虐，打電話向家屬勒贖1000萬元不成，陳祐豎、鄭志偉將陳男封住口鼻後，將他打死，屍體裝入鐵桶灌水泥，丟在桃園觀音的水池棄屍。

陳祐豎一審被判無期徒刑，高等法院依擄人勒贖殺人等罪改判死刑，去年11月24日高院更一審，以他曾用「哈姆立克法」，救了食用鐵蛋噎住的同房受刑人一命，尚未泯滅人性，改判無期徒刑，最高法院駁回上訴定讞。

其他共犯，最高法院判鄭志偉無期徒刑、張強龍涉協助棄屍判5年半確定。