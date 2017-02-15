性侵韓女被抓包 色運將竟嗆告誣告

2017-02-15

〔記者黃捷／台北報導〕「Jerry taxi tour」車隊旗下色運將詹侑儒，涉嫌對來台旅遊的3名韓國女大生下安眠藥，再性侵其中1女，韓女事後要求他到警局說明，還翻臉反嗆「要告妳誣告」；士林地檢署認定詹男犯後態度不佳，昨依欺瞞他人施用毒品、加重強制性交罪起訴，具體求刑15年，移審後士林地院裁押。

犯後態度不佳 起訴求處15年刑

起訴指出，詹男因病定期至北市新光醫院看診，領取兩種分別具有四級毒品及三級毒品成份的安眠藥。上月12日，詹男載3韓女至金瓜石、九份參觀，利用車上等待空檔，將安眠藥置入飲料，分送3女飲用。

其中1女嘗一口覺得很苦，吐掉未再飲用，另2女當場喝光，約10分鐘後陷入昏睡。

抵達士林夜市時，僅嘗一口飲料的韓女叫不醒另2女，獨自逛夜市，詹男趁機載2女至偏僻處，爬進後座撫摸其中1女胸部及下體，將手伸進內褲指侵。隔天韓女到超商買同款飲料，發現沒有苦味，驚覺被下藥。

韓女傳訊質問詹男是否性侵，並要求至警局說明，詹竟翻臉回嗆：「如果沒有，就要告妳誣告，賠償我的損失！」事後3女報警，將事發經過PO網求助，全案才曝光。

檢警查出詹男領取的藥物，與3女檢出的毒品反應相符，且遭指侵的韓女下體，也驗出詹男DNA，認定其犯嫌。檢方痛批，詹男負有照料乘客責任，卻利用3女來台觀光、人生地不熟，趁機下藥性侵，事後還推託卸責，反要求3女賠償，態度惡劣。

案件爆發後，曾搭乘詹男計程車的8名韓國女子，聲稱也有類似經歷，出面向韓國警方報案，士檢已於上月26日收案，另簽分「他」字案擴大偵辦。