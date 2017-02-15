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淫狼拗「不做會死」性侵5童 出獄又犯

2017-02-15

坐牢時強制治療 無效

〔記者楊國文／台北報導〕曾猥褻5名男童而入獄的歐陽男子（複姓），接受強制治療仍然無效，被控3年前假好心幫友人接送5歲兒子放學，卻帶回住處肛交、口交還拍攝性愛照，男童的母親鼓起勇氣出庭，當庭痛斥他對愛子身心造成重大傷害，高等法院昨依強制性交等14罪，重判11年徒刑。可上訴。

可惡 性侵還拍下照片

30多歲的男子歐陽，多年前在台北市信義區知名豪宅任職保全期間，受託幫友人照顧子女，趁5名就讀幼稚園、國小的幼童休息睡覺時，猥褻幼童並拍裸照，被判刑4年半定讞入獄，並施以強制治療，出獄後仍未改怪癖，再度淫害男童。

判決指出，歐陽出獄後，在網路認識新北市新店1名單親媽媽，男童的母親平時要工作賺錢，男童放學無人接送照顧，歐陽佯裝好心，表示願意幫忙接送，並免費照顧到她下班。

103年底至104年2月間，歐陽時常接送被害男童到他家，幫男童做晚餐，卻多次猥褻，強迫男童為他口交，趁男童睡著時硬上，還用相機拍下猥褻、性侵時的特寫照片。

歐陽到案辯稱，小時候也遭性侵，被詛咒長大若不侵犯其他小朋友，會出車禍死掉，並稱事前也獲男童同意。

台北地院勘驗查扣歐陽拍攝男童的性愛照片，加上男童指控歷歷，認定歐陽犯行重大，但考量他有輕度智能障礙，認定犯案時辨識違法能力減低，將他減刑，依強制性交、乘機性交、拍攝猥褻物等14罪，判處11年徒刑。

人仍在押 二審判11年

檢方不服提上訴，高院合議庭仍認定一審減刑並無不當，昨判他11年徒刑。歐陽目前在押，昨未出庭聆判。

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  • 曾性侵男童入獄的歐陽大智，出獄後又性侵5歲男童，二審判他11年徒刑。（記者楊國文攝）

    曾性侵男童入獄的歐陽大智，出獄後又性侵5歲男童，二審判他11年徒刑。（記者楊國文攝）

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相關關鍵字： 不做會死 出獄又犯 判11年 性侵5童 淫狼
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