| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
明華園愛的波麗路台中登場
 首頁 > 社會

辭經典賽教練 陳威成沉重：會撐住

2017-02-15

〔記者羅志朋／綜合報導〕經典賽台灣隊教練陳威成，2月初隨台灣隊赴澳洲移訓，得知兒子陳明峯涉及殺害女友命案，立即向球隊請假，前天深夜返台處理事務，並宣布辭去台灣隊教練一職，面對外界關心，他以簡訊回應「會撐住！」

50歲的陳威成，球員時期是打、跑、守全能外野手，也是1992年巴塞隆納奧運銀牌國手，1993年隨俊國熊進軍職棒，2001至04年擔任興農牛總教練，現任高苑科大隊總教練。

運動世家 兒因傷中斷棒球路

陳威成的老婆劉影雪為前女壘國手，育有3子，陳明峯是長子。受父親影響，他從小就熱愛棒球，喜歡黏著父親到球場，也在中職球賽當過球僮和場務人員，和不少球界人士熟識。

陳明峯先在棒球名校西苑中學就讀，再赴日本岡山共生高校讀書打球，後來因傷中斷棒球路，轉而攻讀台體大運動管理碩士，另覓一片天。

廣告
  • 陳威成得知兒子涉入命案，宣布退出經典賽台灣隊教練團。（資料照）

    陳威成得知兒子涉入命案，宣布退出經典賽台灣隊教練團。（資料照）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 經典賽教練 陳威成
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧XO醬肋排
電鍋菜✧鮮蒸魚球
好下飯✧台式滷雞翅
美味漢堡排這樣做！
轉寄

標題：辭經典賽教練 陳威成沉重：會撐住


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月15日‧星期三‧丁酉年正月十九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.