辭經典賽教練 陳威成沉重：會撐住

2017-02-15

〔記者羅志朋／綜合報導〕經典賽台灣隊教練陳威成，2月初隨台灣隊赴澳洲移訓，得知兒子陳明峯涉及殺害女友命案，立即向球隊請假，前天深夜返台處理事務，並宣布辭去台灣隊教練一職，面對外界關心，他以簡訊回應「會撐住！」

50歲的陳威成，球員時期是打、跑、守全能外野手，也是1992年巴塞隆納奧運銀牌國手，1993年隨俊國熊進軍職棒，2001至04年擔任興農牛總教練，現任高苑科大隊總教練。

運動世家 兒因傷中斷棒球路

陳威成的老婆劉影雪為前女壘國手，育有3子，陳明峯是長子。受父親影響，他從小就熱愛棒球，喜歡黏著父親到球場，也在中職球賽當過球僮和場務人員，和不少球界人士熟識。

陳明峯先在棒球名校西苑中學就讀，再赴日本岡山共生高校讀書打球，後來因傷中斷棒球路，轉而攻讀台體大運動管理碩士，另覓一片天。