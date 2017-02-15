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火爆陽光男 接受輔導譜師生戀
2017-02-15
〔記者蘇孟娟／台中報導〕台灣體育運動大學指出，陳生大四時因說話直白、口氣較衝，同儕關係不佳，開始接受學校鄭姓心理諮商師輔導，事前2人均無異樣，校方對於2人的私人關係毫無所悉。
輔導4年 校方不知師生戀
該校主任秘書張武隆指出，陳生大學讀的是球類運動系，但未入選棒球代表隊，研究所改為攻讀運動事業管理系碩士班，目前就讀研三。
鋒頭健 曾任學生議會議長
張武隆指出，陳生大三時曾是學生議會議長，表現均正常，惟因說話常口氣較衝，大四時跟同儕屢有口角衝突，同儕關係不佳，在老師反映下，校方安排他接受心理諮商，由鄭姓諮商師輔導迄今。
「大姊姊」遇害 學生震驚
鄭女是學校正式諮商師，到校任職4年，待人親切，總是笑臉迎人，學生都視她為「大姊姊」，目前還是單身。張武隆說，陳生約2週到1個月接受諮商1次，經了解，包括鄭女的同事及陳生的同學，無人清楚兩人私下的關係。
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