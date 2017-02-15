姊弟戀差16歲 陳威成兒勒死諮商師女友

2017-02-15

準碩士想分手

〔記者楊政郡／台中報導〕經典賽台灣隊教練陳威成的27歲兒子陳明峯，就讀台灣體育運動大學研究所，卻與該校鄭姓女心理諮商師師生戀，西洋情人節前一週，陳生提分手，未婚的鄭女卻希望公開戀情，爭吵中陳生失手勒斃大他16歲的鄭女，將遺體運到南投山區丟棄，警方前天找到遺體，陳明峯坦承犯案，被依殺人罪嫌移送法辦。

女友想公開

警方調查，陳明峯在102年學期間因競選幹部失利，情緒起伏激烈，學校安排鄭姓諮商諮商師為他輔導，2人因而認識，發展成為男女朋友。

女友月資助15K

鄭女與家人住在彰化，但2人交往後，鄭女資助陳明峯在台中租屋（約每月9千元）及生活費（約每月5、6千元）。

勒死後丟山區

2月6日鄭女一早坐陳生的機車，到他台中的租屋處，鄭女說要將戀情公開，陳生不同意，反而提分手，2人爭吵激烈，陳生失手將她勒斃。

台中市警局一分局接獲鄭女的哥哥報案，指鄭女告訴家人，要與朋友到花蓮旅遊，2月6日當天離家後卻全無音訊。

家屬找不到人 全案曝光

警方鎖定陳明峯調查，陳供稱是他提出分手，說要去花東旅遊只是藉口，鄭女不從，2人吵架，失手將她勒斃，翌日清晨，他租車將遺體載往台14甲線清境山區丟棄。

警方報請檢察官指揮，由檢察官聲請羈押，隨即轉往南投山區漏夜搜尋，前天在陳生所講述的地點附近發現鄭女遺體，檢方相驗認定是勒斃。