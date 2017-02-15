快訊明華園愛的波麗路台中登場
姊弟戀差16歲 陳威成兒勒死諮商師女友
2017-02-15
準碩士想分手
〔記者楊政郡／台中報導〕經典賽台灣隊教練陳威成的27歲兒子陳明峯，就讀台灣體育運動大學研究所，卻與該校鄭姓女心理諮商師師生戀，西洋情人節前一週，陳生提分手，未婚的鄭女卻希望公開戀情，爭吵中陳生失手勒斃大他16歲的鄭女，將遺體運到南投山區丟棄，警方前天找到遺體，陳明峯坦承犯案，被依殺人罪嫌移送法辦。
女友想公開
警方調查，陳明峯在102年學期間因競選幹部失利，情緒起伏激烈，學校安排鄭姓諮商諮商師為他輔導，2人因而認識，發展成為男女朋友。
女友月資助15K
鄭女與家人住在彰化，但2人交往後，鄭女資助陳明峯在台中租屋（約每月9千元）及生活費（約每月5、6千元）。
勒死後丟山區
2月6日鄭女一早坐陳生的機車，到他台中的租屋處，鄭女說要將戀情公開，陳生不同意，反而提分手，2人爭吵激烈，陳生失手將她勒斃。
台中市警局一分局接獲鄭女的哥哥報案，指鄭女告訴家人，要與朋友到花蓮旅遊，2月6日當天離家後卻全無音訊。
家屬找不到人 全案曝光
警方鎖定陳明峯調查，陳供稱是他提出分手，說要去花東旅遊只是藉口，鄭女不從，2人吵架，失手將她勒斃，翌日清晨，他租車將遺體載往台14甲線清境山區丟棄。
警方報請檢察官指揮，由檢察官聲請羈押，隨即轉往南投山區漏夜搜尋，前天在陳生所講述的地點附近發現鄭女遺體，檢方相驗認定是勒斃。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 全世界哪個國家人口最多？ 彭文正不敢回答
- 中國曾力挺金正男接班 引金正恩不滿
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 MOTC to review bus operations
- 商總強烈建議 勞基法半年內檢討
- 02/15 各報重點新聞一覽
- 《共同聲明白紙黑字》安倍：釣島適用美日安保 毋須再議
- 不願戴口罩寫生 畫家挺反空污
- 自由廣場》落後義大利20年
- 強國胖子摔倒 20人2小時扶不起 最後用「滾」的
- 傳北韓女特工毒針出擊 刺殺金正恩兄長
- 巨大超新星 首度目睹爆炸3小時後景象
- 續賣地換地 農林轉型大農企業
- 轉虧為盈 「凱旋」善用公共衛生服務
- 導遊「蕭帥」 命喪熱愛的工作
- 台中市營養午餐空心菜農藥殘留超標 恐都吃下肚
- 馬總︰助拳殷仔 看重沃奎茲
- 蝶戀花稱「連人帶車」租賃 友力推說司機「帶車靠行」 司機沒勞保 死後淪為人球
- 金手獎選手談備戰 練到難以喘息
- 報廢蟋蟀燈罩 變藝術地景
- 周曉涵情人節揪姊妹淘開趴
- 團訟強冠 求償2133萬判賠133萬
- 12年國教新課綱前導學校//屏縣來義高中 將設原民實驗專班
- 消息來源：美確信金正男遭北韓特工謀殺
- 兄弟轉型驗收 「第一砲」開紅盤
- 《觀察筆記》等待美麗
- 馬刺踹溜馬勝出 金塊3分雨爆泠擒勇士
- 廖家儀黃瑄 尬奶比「胸狠」
- 妊娠高血壓 產婦急診產女
- 畫作是我的孩子 越籍失學生揮灑自信
- 明載釣魚台是領土 日修訂學習指導要領
- 胸悶、呼吸喘、頭暈 心碎症候群 8成都是停經婦
- 食材登錄平台 將納連鎖速食業者
- 北韓飛彈再進化 射程破兩千公里
- 助非洲童避沙蚤 海軍捐5700雙鞋
- 《多層把關》學校建議提供簡易檢驗劑 不定期抽驗
- Just In Case結合嘉裕 紐約時裝週發光─Club Monaco、Rag&Bone休閒風 Michael Kors邀劉以豪看秀
- 想自立生活 多障者逃離機構
- 股利所得課稅 分離課稅、部分免稅二選一
- 國民黨主席選戰》退將陳鎮湘陪洪秀柱拜票
- 自由廣場》大港煙火 成功行銷高雄
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：姊弟戀差16歲 陳威成兒勒死諮商師女友
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分