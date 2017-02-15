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妻援交被打槍…夫不怪她反毆殺價客
2017-02-15
〔記者廖雪茹／新竹報導〕林男的妻子網路援交認識蕭男，卻被蕭男嫌棄並開出低價，不歡而散；林男得知，非但不怪妻子，反將矛頭指向蕭男，用鐵條打傷他頭部並開槍，所幸未順利擊發，蕭男逃過死劫，林男依殺人未遂等罪嫌送辦。
男攜槍尋仇 妻另供出他吸毒
警方表示，竹北市中正東路陸橋下，12日深夜有人報案，遭不詳人士持械毆打成傷；三民派出所所長李宗和偕同警員陳昭翰到場，林男說自己遭人毆打，李員見一旁林妻沉默不語，懷疑其中有隱情，先將手部受傷的林男送醫，再與林妻懇談。
警方表示，林妻供出丈夫有施用K他命惡習，帶警方到住處取出K盤，警方並在屋內搜得上膛的改造手槍1把、子彈3顆。
林妻坦承，她透過網路援交認識蕭男，雙方相約碰面後，蕭男嫌棄她並開出低價，兩人不歡而散。
沒想到，林男得知此事後，不在意妻子從事援交，反而氣妻子遭開低價，心生怨恨，約出蕭男到中正東路陸橋下，持預備鐵條和槍枝襲擊蕭男。
林男否認攜槍尋仇，但被害人指證歷歷，警方也在林宅起獲槍枝，林男才坦承犯行，全案依槍砲、殺人未遂、恐嚇等罪嫌移送。
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