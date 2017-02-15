「老闆娘討客兄」水果行公休

2017-02-15

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市南屯區文昌街有家水果行貼出告示，表示「因老闆娘討客兄，夫妻打架，心情不美麗，2月13日至15日公休3天」，有網友拍照上傳臉書，引起網友討論。

老闆游先生昨澄清，沒事啦！元宵節過後想休息，胡亂編個理由，博君一笑。

這家水果行在南屯市場，經營多年，前天突然貼出公休告示，仔細一瞧，原因非常勁爆，居然寫著「老闆娘討客兄，夫妻打架」，網友拍照上傳臉書社團「南屯大小事」，網友議論紛紛。

幾名網友說，應該是搞笑的，這家水果行每次公休告示，內容都很搞笑，有一次還說「老公被老婆打，在床上養傷」。有網友說，老闆幽默、大方，老闆娘年輕貌美。

網友都不相信老闆娘會討客兄，游姓老闆說，從過年前忙到元宵節，一直都沒休息，所以在元宵節過後休息3天，每次公休都亂編理由，純粹只是開玩笑，前天就有人打電話關心。他強調，夫妻沒事，兩人若真吵架，反而不會寫出來。