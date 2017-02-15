變性手術傷口未癒 也被迫接客

2017-02-15

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕「醉美人」酒店涉嫌誆騙5名泰國人妖，控制脅迫與男客性交易，被害人向檢方控訴，每人每月只拿2萬元薪資，每日所獲小費，全數須上繳酒店，若拒絕客人性交易，每次被酒店罰款7萬元，每月從事性交易次數少於15次，就被責罵或罰款脅迫，「如果生病，自己得找藥吃，店家從來沒帶去看醫生，不被當人看」。

此外，有2名被害人指控，嘉義市議員洪有仁於105年，以脅迫方式對他們進行性交，洪在檢方偵訊時否認指控，表示係經由對方同意，並有付錢。檢方表示，僅被害人單方指控，若有足夠證據，會另案偵辦。

若拒性交 被罰7萬元

一名被害人指稱，第一次性交易是洪有仁告訴他，有客人要跟他在2樓包廂進行性交易，基於畏懼，他只好聽從洪的要求接客；若拒絕半套性交易，會被當人頭的該店老闆蔡女責罵，私藏小費會被罰10倍罰金，蔡女曾懷疑他私藏小費，強制搜身，並在眾人面前掀裙子，「洪與警方關係很好，不敢去跟警方講。」

「我很難過，不被當人看！」另名被害人供稱，因動過全身變性手術，傷口還沒好，但店家強迫他賣淫，並表示客人已經付錢了，如果不去的話，就不能領到薪水，性交易後因傷口都會流血，自己得找藥吃，店家從來沒帶他去看醫生。