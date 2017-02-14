除夕燒死父母 冷血逆子判死
釀成6死4傷 落網冷笑不後悔
〔記者余瑞仁、周敏鴻／桃園報導〕桃園市52歲逆子翁仁賢認為8旬的父母親偏袒兄長，105年2月6日小年夜購買20公升汽油分裝，除夕夜全家至親等16人圍爐時，潑油縱火釀成父母親與至親6人死亡、4人受傷，逃逸6天後落網，還詭笑說「不後悔」，經桃園地檢署起訴求處極刑，桃園地院昨天審結，將他依殺害直系血親尊親屬罪判處死刑，褫奪公權終身。
判決書指出，翁男持續認為遭受父母與兄長的「折磨」，忍耐已達極限而預謀殺害家人，105年2月6日晚間持20公升的汽油桶至加油站購買汽油，返回與父母居住的老家房間內，將汽油分裝於保特瓶與油漆桶內。
次日除夕夜，全家聚集龍潭區老家吃年夜飯時，翁男先對屋外廣場停放的車子潑汽油後返回房間，隨後攜帶大批裝滿汽油的寶特瓶與油漆桶跑到餐廳隔壁，將桶內汽油朝餐廳潑灑，以報紙點火丟入餐廳，見餐廳陷入火海後逃走，遇見要衝入火場救人的姪子，還持開山刀追殺未果，隨後騎車逃逸。
這場圍爐惡火造成翁男的雙親、姪媳、姪子與其父的女看護等5人當場被燒死，另名姪女全身著火逃出，送醫急救於次日不治，共釀成6命，另造成其大嫂、三嫂、四哥與另名姪子嚴重燒傷，其他人因外出，逃過火劫。
案經檢察官調查後依涉犯刑法殺害直系血親尊親屬罪、殺人罪、殺人未遂及放火燒毀現供人使用之住宅等罪嫌，將他提起公訴，並以其泯滅人性的極端殘忍手段，放火燒死至親，並殃及無辜親屬，險陷滅門慘禍，請求量處極刑。
鄰居︰判死天理昭彰
桃園地院審理時，翁男態度傲慢，審判長詢問他意見時，他還脫口「他╳的」，還稱：「我的家人都很會編故事，沒有必要逐一去辯駁，就任由他們去瞎掰吧！」
全案審理時，翁男坦承縱火燒死父母、至親，合議庭認為，翁男犯後卻全無悔意，更不見容於社會，有加以與社會永久隔離之必要，昨天審結判處死刑。鄰居們獲悉後直說，翁家家破人亡，「判死算是天理昭彰！」
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標題：除夕燒死父母 冷血逆子判死
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