武陵賞櫻團超夯 一票難求

2017-02-14

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕每年農曆春節時分，最夯的走春行程，莫過於火紅的賞櫻團！今年台中武陵農場櫻花季從2月11日登場，將持續到2月28日，除了散客趨之若鶩外，火紅賞櫻團也一團接一團出發。

今年武陵農場的櫻花已經盛開，櫻花季期間實施入園總量管制，每天進場人數6000人，花季期間住房率高達百分百，早已被訂滿，假日賞櫻專車車票也幾乎一票難求。