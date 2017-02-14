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武陵賞櫻團超夯 一票難求

2017-02-14

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕每年農曆春節時分，最夯的走春行程，莫過於火紅的賞櫻團！今年台中武陵農場櫻花季從2月11日登場，將持續到2月28日，除了散客趨之若鶩外，火紅賞櫻團也一團接一團出發。

今年武陵農場的櫻花已經盛開，櫻花季期間實施入園總量管制，每天進場人數6000人，花季期間住房率高達百分百，早已被訂滿，假日賞櫻專車車票也幾乎一票難求。

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  • 蝶戀花的網站上還有PO出昨天賞櫻的畫面。（翻攝自蝶戀花旅行社網站）

    蝶戀花的網站上還有PO出昨天賞櫻的畫面。（翻攝自蝶戀花旅行社網站）

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