受傷遊客︰車突然不穩 就翻了
2017-02-14
〔記者張安蕎／新北報導〕蝶戀花旅行社的一輛遊覽車翻覆意外，其中一對李姓夫婦（李呂芬香、李東榮）被送往台北慈濟醫院，兩人處於驚嚇狀態，透過醫生陳健博轉述傷者說法，「車子突然不穩定就翻倒了，很多人被壓住，他們是被拉出來的」，丈夫傷勢較重，但均無生命危險。
慈濟醫院慈濟外傷中心主任陳健博表示，64歲丈夫臉部撕裂傷出血，56歲妻子臉部挫傷、腳踝骨折。
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