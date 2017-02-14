賞櫻團車頂削掉 斷肢滿地 宛如煉獄

2017-02-14

〔記者何世昌、鍾泓良、張議晨、聶瑋齡、甘芝萁、項程鎮／台北報導〕蝶戀花旅行社賞櫻團昨天傳出32死12傷慘劇，現場搶救人員表示，抵達現場時嚇了一跳，車頂已被削掉，地上滿是斷肢，幾乎血流成河，進入車內後，多數乘客因翻車被強大作用力甩至同一側，全堆疊在一起，部分乘客被甩出車外遭重壓，血肉模糊。

警消人員在第一時間齊力以白布、帆布將一具具屍體從邊坡抬出，因沒位子放，只好先放置在高速公路旁。

據國道警方初步調查，遊覽車是武陵農場賞櫻團返程途中發生意外，該團主要承辦旅行社為蝶戀花旅行社，該旅行社專營便宜又大碗的1日遊行程，參加者中老年人居多。

據了解，昨出事的團員年齡層多落在50到70歲；公路總局則表示，該車為友力通運有限公司的車輛，車號ZZ-780營業大客車，出廠時間1998年4月，下次定檢日106年4月16日。本報記者案發後抵達肇事遊覽車的公司，位在北市大同區的「蝶戀花之旅」查看，但旅行社已下班。經記者電話詢問，旅行社人員回應，「今晚在外面處理事故狀況，明天將由委任律師回應。」

蝶戀花︰會負全責

旅行社委任的中華國際聯合法律事務所律師劉宇哲表示，蝶戀花旅行社專門負責國內1日或2日等旅遊，因傷者分布在各醫院，將會派員到醫院了解，旅行社不管對傷者或不幸罹難者有提供保險理賠協助，若旅行社需要負的法律責任，也絕對會負責，不會逃避，董事長也已表達此立場。

觀光局表示，已成立緊急應變小組，已請台北市旅行商業同業公會及旅行業全聯會旅行社協助。

檢視「蝶戀花之旅」官網，行程主打「俗又大碗」千元以下行程，例如：佛光大學1日遊，單人團費含保險僅450元，雲林台灣燈會一日遊，單人團費含保險僅550元。1100元行程則安排到「武陵農場櫻花季」或「九族文化村櫻花季」等景點遊玩。便宜行程吸引不少長輩參加。

蝶戀花去年也出事

昨晚並非「蝶戀花之旅」首次出團發生憾事。去年8月1日，台北市蝶戀花旅行社承攬1人600元散客團，從台北市出發，前往太魯閣國家公園白楊步道遊玩，遊覽車行經花蓮太魯閣口開往天祥時，在台8線中橫公路170.1公里處，遭1顆巨石從天而降砸破車頂，當場砸中女乘客王美珠，當場死亡。

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