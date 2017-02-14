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20年前丟手榴彈犯案 角頭染毒被逮

2017-02-14

〔記者黃建華／高雄報導〕20多年前持黑星手槍結夥搶保險箱，並曾丟手榴彈與警方對幹，被警方視為道上狠角色的蘇姓角頭，11年前出獄歷經喪子之痛，近年在岡山地區經營殯葬與古玩買賣生意，因照顧80歲老母與中風前妻，心情不好以毒品紓解苦悶，前天被警方搜索時起獲1把巴西金牛座手槍、子彈8顆與海洛因，依槍砲與毒品罪嫌送辦。

高雄市刑大偵二隊5分隊獲報，高雄市岡山地區綽號「古董蘇」的古玩收藏家，染上吸毒惡習並擁槍自重，經專案小組清查，發現「古董蘇」曾是黑道叱吒風雲的狠角色，前天持搜索票前往蘇嫌（53歲）住處搜索，起出金牛座手槍1把、子彈8顆、毒品海洛因3小包（總毛重1.05公克）等違禁品。

警方說，蘇嫌為岡山地區角頭，年少時即追隨高雄龍鳳閣吳姓大哥混跡大高雄地區，以暗營賭場、暴力討債為生，曾風光一時，在岡山地區小有名氣，後因70年代末涉及持槍結夥搶劫保險箱遭逮，於11年前出獄。

蘇嫌因遭逢喪子之痛，出獄後轉趨低調，從事殯葬業及古玩買賣，惟不堪時代變遷，及原先跟的大哥亦因案逃亡，近年生活並不好過；警方於蘇嫌家中執行搜索時，屋內及房間堆滿各式龍銀、古錢、字畫、玉器與花瓶等琳瑯滿目。警方上門查緝，蘇男仍故作鎮定，一開始矢口否認，直到警方在古物堆中搜出槍彈及毒品後，始俯首認罪，並表示槍枝係好幾年前過世之角頭「寶林仔」所寄放。

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  • 蘇嫌一開始故作鎮定，否認持有違禁品。（記者黃建華翻攝）

    蘇嫌一開始故作鎮定，否認持有違禁品。（記者黃建華翻攝）

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