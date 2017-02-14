帝寶劉媽媽之子 出庭否認肇逃
2017-02-14
〔記者謝君臨／台北報導〕曾以2.8億標下帝寶法拍屋的知名投資客劉媽媽（劉月釵）之子俞昌哲，被控駕駛保時捷肇事逃逸，且從去年11月肇事至今，均未親自與被害人林男聯繫，台北地檢署昨首度傳喚兩造出庭，俞訊後請回，否認肇逃，表示林男當時沒事，還向他道歉，事後卻「心血來潮」報警；林男則說：「他是肇逃吧！我哪有跟他道歉。」
在法務部服替代役的23歲林男指控，去年11月7日下午5點半左右，他下班騎車返家，行經北市金山南路一段與濟南路二段，當時他由金山南路直行往北，左方突竄出白色保時捷要右轉濟南路，雙方發生碰撞，他連人帶車摔出去，對方僅下車，站在車旁對他揮手，隨即驅車離去，讓他一臉錯愕。
林男指出，當下他驚魂未定，因後方車流量大，第一時間忘記拍照存證，即將機車牽至路旁，所幸有店家替他記下肇事者的車牌，他才趕緊報案，並前往醫院驗傷，車禍造成他左、右手掌及雙膝擦挫傷，左腰部留下大片瘀青，一度難以上班，維修機車也花了2萬多元，對方卻不聞不問，至今未曾親自與他聯繫。
林男說，今年1月，俞昌哲的保險公司曾打電話給他，表示「初判肇事責任應在我方（指俞昌哲）」，想談和解，當時他因上班在忙，僅說另約時間詳談，但至今毫無音訊。
昨下午2時許，俞昌哲以被告身分出庭，半小時庭訊後請回，記者問當時為何不留在現場處理，他未回應，隨即搭乘計程車離去。據悉，雙方有意和解，全案將送調解委員會處理。
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