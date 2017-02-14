冷血凶手 拿捐血證明妄想減刑

2017-02-14

〔記者項程鎮／台北報導〕男子吳錦益持槍替友人討債，路上遇到胡男，吳追問綽號「紅龍」的債務人是否在家，胡回答不知道，吳認為胡的口氣不佳，竟持槍朝他連開兩槍致死，殺人後跑到台南鹽水觀賞蜂炮，落網後還向法官提出捐血證明，證明自己「有愛心」，希望換取減刑；法官認為，吳想拿捐血證明換取減刑，實在是膽大妄為，最高法院維持高等法院見解，依殺人和槍砲等罪，判20年徒刑、併科5萬元罰金確定。

最高法院維持原判20年

判決指出，去年1月30日晚間，35歲吳男到台北市延平北路社子島，找綽號「紅龍」的陳男催討12萬元債款，吳在「紅龍」住家樓梯間撞見胡男，吳詢問「紅龍在不在？」胡回答「我不知道」，吳認為胡的口氣不佳，掏槍朝胡連開兩槍，子彈貫穿胡腹部導致大量出血，送醫前休克死亡。

吳殺人後搭計程車逃逸，潛逃中南部時，還揪人到台南看鹽水蜂炮，警方鎖定他躲在麻豆交流道附近的鐵皮屋，將他逮捕歸案。高等法院審理時，吳辯稱沒有故意殺人，宣稱當時兩人站在1樓往2樓的樓梯間，胡走在前面，他只是朝天花板射擊，沒想到誤射中胡，吳還向法官提出自己的捐血證明，證明自己「有愛心」，希望換取輕判。

高等法院不採信吳的辯詞，認為他僅因被害人說話口氣不佳，就隨意對人開槍，且案發時2人一前一後相距約2.2公尺，扣除吳男舉槍時手臂長度74公分，2人實際距離不到1.5公尺，這麼近的距離還朝上方開槍，顯然有殺人故意。

法官認為，吳事後還想拿捐血證明換取減刑，實在是膽大妄為、挑戰國家公權力，但考量他已向被害人家屬道歉，也請親人籌款103萬元想賠償，雖然家屬未接受，但已有悔意，判20年徒刑，上訴後被最高法院駁回。