違規換車道 害騎士撞分隔島亡
2017-02-14
〔記者吳昇儒／基隆報導〕余姓騎士前夜騎車行經基隆市明德二路往泰安路時，疑未打方向燈違規變換車道，不慎與直行的陳姓騎士發生碰撞。2名騎士撞上路中的水泥分隔島，陳男當場死亡，余男則在加護病房救治。
警方調查，擔任廚師的陳姓死者在基隆租屋，本來在基隆上班，最近改到台北餐飲店工作，肇事的余男則擔任小型巴士司機。
警方調閱監視器發現，陳姓死者原預計沿著明德二路直行回七堵區的租屋處，沒想到本來在左側的余男，為了返回泰安路，涉違規右切往泰安路的引道，2車在明德二路的巷口發生碰撞。
陳男的機車撞上分隔島後，向右側滑行，車身半毀，但人卻向前直衝，疑又遭余男的機車從後方追撞，才撞上水泥分隔島，使得陳男的傷勢極為嚴重，當場死亡；而余男則連人帶車向前方滑行衝撞，現場留下斑斑血跡。
意外發生後，醫護人員檢查余男傷勢，發現他有3支肋骨斷裂，且腹腔積血，救治後送至加護病房觀察，昨晨傷勢較為穩定時，再轉送往基隆長庚救治。警方須等余男傷勢穩定後，再製作筆錄，釐清案發經過，全案將朝過失致死罪偵辦。
案發地點是基隆市政府去年10月才完工的明德二路截彎取直工程，未料完工不到半年就發生死亡車禍。
分隔島裝保護裝置 可減傷害
資深警官表示，造成嚴重傷亡，主因是撞擊水泥分隔島，若能在分隔島上加裝保護裝置，有機會減少傷害。
基隆市警察局交通隊交安組長李文雄呼籲，汽、機車變換車道時，務必要打方向燈，告知其他用路人行駛方向，並保持安全車距，以免發生危險。
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