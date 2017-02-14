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又翻車！國1南下湖口段大貨車翻覆傳死傷
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違規換車道 害騎士撞分隔島亡

2017-02-14

〔記者吳昇儒／基隆報導〕余姓騎士前夜騎車行經基隆市明德二路往泰安路時，疑未打方向燈違規變換車道，不慎與直行的陳姓騎士發生碰撞。2名騎士撞上路中的水泥分隔島，陳男當場死亡，余男則在加護病房救治。

警方調查，擔任廚師的陳姓死者在基隆租屋，本來在基隆上班，最近改到台北餐飲店工作，肇事的余男則擔任小型巴士司機。

警方調閱監視器發現，陳姓死者原預計沿著明德二路直行回七堵區的租屋處，沒想到本來在左側的余男，為了返回泰安路，涉違規右切往泰安路的引道，2車在明德二路的巷口發生碰撞。

陳男的機車撞上分隔島後，向右側滑行，車身半毀，但人卻向前直衝，疑又遭余男的機車從後方追撞，才撞上水泥分隔島，使得陳男的傷勢極為嚴重，當場死亡；而余男則連人帶車向前方滑行衝撞，現場留下斑斑血跡。

意外發生後，醫護人員檢查余男傷勢，發現他有3支肋骨斷裂，且腹腔積血，救治後送至加護病房觀察，昨晨傷勢較為穩定時，再轉送往基隆長庚救治。警方須等余男傷勢穩定後，再製作筆錄，釐清案發經過，全案將朝過失致死罪偵辦。

案發地點是基隆市政府去年10月才完工的明德二路截彎取直工程，未料完工不到半年就發生死亡車禍。

分隔島裝保護裝置 可減傷害

資深警官表示，造成嚴重傷亡，主因是撞擊水泥分隔島，若能在分隔島上加裝保護裝置，有機會減少傷害。

基隆市警察局交通隊交安組長李文雄呼籲，汽、機車變換車道時，務必要打方向燈，告知其他用路人行駛方向，並保持安全車距，以免發生危險。

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  • 兩輛機車在基隆明德二路一處巷口發生碰撞。（記者吳昇儒翻攝）

    兩輛機車在基隆明德二路一處巷口發生碰撞。（記者吳昇儒翻攝）

  • 警方封鎖現場採證，釐清肇事原因。（記者吳昇儒攝）

    警方封鎖現場採證，釐清肇事原因。（記者吳昇儒攝）

  • 余姓騎士（左側機車騎士）本來與李姓騎士並排騎車。（記者吳昇儒翻攝）

    余姓騎士（左側機車騎士）本來與李姓騎士並排騎車。（記者吳昇儒翻攝）

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