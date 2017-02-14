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又翻車！國1南下湖口段大貨車翻覆傳死傷
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殯葬男打電玩整夜沒睡 恍神倒車衝進早餐店

2017-02-14

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市36歲鍾姓男子徹夜打電玩沒睡，昨清晨下樓移車，疑精神恍惚誤打倒車檔，猛踩油門，車輛急速後退，撞倒路邊5輛機車後，撞進一家早餐店，早餐店的櫃檯被撞翻，造成店內兩名工作人員受到擦傷，一名買早餐的女子右腿骨折；差點被撞到的目擊者心有餘悸說，不到3秒車子就衝進來，直呼「阿彌陀佛！」

警方調查，從事殯葬業的鍾男住在新莊區自立街，前晚他與朋友挑燈夜戰玩網路遊戲，整晚沒睡，昨清晨6時拖著疲憊身軀下樓，準備把愛車開到附近的停車場停放，車子開上自立街後，見前方綠燈亮起，鍾換檔前進，疑精神恍惚誤打倒車檔，猛踩油門後，車輛急速後退。

民眾驚呼嚇死人了

警方指出，鍾的車處於倒車狀態，從車陣縫隙中鑽出，先撞倒路邊停放的5輛機車，再橫越人行道，衝進早餐店撞翻櫃檯，造成在櫃檯後方的36歲李姓女店長、49歲陳姓女員工，及買早餐的36歲顏女被撞倒，顏女右腿骨折，李女及陳女全身多處擦傷。

目擊者表示，聽到輪胎急速摩擦地面的尖銳聲，不到3秒車尾就衝進早餐店，只差幾公尺就撞到他，驚險畫面讓現場民眾驚呼：「嚇死人了！」警方檢測鍾男無酒駕，鍾供稱，因疲勞駕駛釀禍，承諾賠償肇事造成的財損與傷者醫藥費。

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  • 小轎車倒車暴衝撞進早餐店，現場一片混亂。（記者曾健銘翻攝）

    小轎車倒車暴衝撞進早餐店，現場一片混亂。（記者曾健銘翻攝）

  • 轎車誤打倒車檔撞進早餐店，監視器拍下驚險一瞬間。（記者曾健銘翻攝）

    轎車誤打倒車檔撞進早餐店，監視器拍下驚險一瞬間。（記者曾健銘翻攝）

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