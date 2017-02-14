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女子從6樓頂跳下 倒在2樓雨棚

2017-02-14

〔記者余衡／新北報導〕昨天清晨6點多，38歲方姓女子與33歲楊姓男友在新北市板橋區的公寓爭吵後，方女負氣爬上6樓頂樓，一躍而下，倒臥2樓遮雨棚上，住戶聽見巨大碰撞聲向119報案，消防人員到場，將方女固定吊掛搬運送醫，幸方女還有意識，急救後暫無大礙。

據了解，方女及楊男在四川路二段巷內某棟公寓租屋同居，昨天清晨，2人發生激烈爭吵，方女負氣跑上頂樓後翻牆跳下，幸好命大先撞擊住戶窗台，再摔落2樓遮雨棚上，也因窗台及遮雨棚緩衝撞擊力道，挽回方女寶貴性命。

方女雖然身體及四肢無明顯外傷，但高處墜落後有輕微腦震盪跡象，至昨晚仍需留院觀察。

●生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

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  • 消防人員將方女吊掛送醫。（記者余衡翻攝）

    消防人員將方女吊掛送醫。（記者余衡翻攝）

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