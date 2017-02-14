按摩女見警 急吞精液衛生紙

2017-02-14

〔記者王定傳／新北報導〕許姓男子在新北市土城區經營「舒活會館」，實則暗藏春色，按摩女郎從事「半套」性交易，與許男四六分帳，警方喬裝男客取締，潘姓女郎見警驚慌，竟將「完工」後疑似沾有男客精液的衛生紙團「吞」下，不過警方仍扣到有精液反應的床單，新北地院依妨害風化罪判許男3月徒刑定讞。

床單有精液反應 老闆判3月

前年5月12日，尤姓警員喬裝男客進入按摩，因只有布簾隔間，隱約可聽到旁邊按摩男客的「喘息聲」。尤員等潘女收工後，見她從隔間走出時，手上拿毛巾與紅色盆子，上面還有1團使用過的衛生紙，尤員立即表明身分逮人，潘女被嚇到躲包廂。

支援警力到達後，尤員清查證物時，發現證物衛生紙不見，但潘女慌張不斷漱口，研判她趁亂把衛生紙「吃掉了」，但仍查扣有精液反應的床單等物。

審理時，許男辯稱，床單上的2個斑點，是按摩油或洗衣粉螢光劑所致。但合議庭調查，床單共檢出2種男性體染色體DNA型別，可見店內非單純按摩而已，依妨害風化罪判決許男3月徒刑確定。