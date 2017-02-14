老婆和老闆打麻將 夫持榔頭砸他公司
2017-02-14
〔記者王俊忠／台南報導〕郭姓男子的妻子在電腦公司上班，他不滿妻子常與朱姓老闆在下班後打麻將到凌晨，日前到妻子公司找朱男理論，郭與朱爆發口角後，火爆拿自備的大榔頭對公司玻璃門、辦公桌、麻將桌猛砸，玻璃碎裂一地，自己左手指被玻璃割傷送醫，還吃上毀損罪官司，也砸了妻子飯碗。
自己吃官司 害妻丟飯碗
南市一分局警方調查，2月11日晚間約10點半，30多歲的郭男拿著一把大榔頭到王姓妻子上班的電腦公司，氣沖沖找朱姓老闆理論，指為何妻子常在下班後在公司打麻將到隔天凌晨？置丈夫與孩子生活於不顧。
郭男與朱男一言不合發生口角，郭男氣得拿起大榔頭朝公司玻璃大門猛砸，整片玻璃門被砸出一個大洞，他又衝進公司朝辦公桌、麻將桌與電扇等物品開砸，但未傷及店內人員。過程中，郭男的左手指還被玻璃割傷，鮮血直流。
郭男施暴後未離開現場，店家隨即報案，警方趕抵先協助將郭男送醫，幸傷勢無大礙，警方依毀損現行犯將郭男移送檢方偵辦。
朱男告訴警方，僱用郭妻擔任助理甫1個多月，他不常與郭妻、同仁下班後打麻將，應是郭姓夫妻兩人感情出問題，公司蒙受無妄之災，初估損失約20餘萬元，決定控告郭男毀損及求償，並請郭妻不要再來上班了！
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