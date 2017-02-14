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清晨掃街 清潔隊員突倒下不治

2017-02-14

〔記者張議晨／台北報導〕昨天清晨6點多，台北市萬華區葉姓清潔隊員出勤清理馬路時，疑似身體不適，突然倒下，鄰近隊員立即報案急救 ，仍回天乏術。據了解，葉員患有心血管疾病，體內也裝有血管支架，北市環保局表示，已至葉員家中慰問，後續會協助家屬處理後事。

有心臟病史、裝支架

萬華區清潔隊長陳德添表示，根據與葉員熟悉的隊員轉述，葉員清晨出勤狀況都很正常，但從隊部出發，才剛抵達環河南路一段就身體不適而倒下。

據了解，葉姓隊員已到職超過24年，平常與隊員相處融洽，近3個月未有病事假紀錄，但近年定期健康檢查報告，在心血管部分確實有出現異常情況。

陳德添說，因葉員有心臟病史，且體內也裝有支架，隊上許多人體諒他的身體狀況，粗重工作都儘量不讓他負擔，讓葉員從事較不費力的掃街工作，沒想到仍發生意外。

根據氣象資料，昨氣溫雖已回暖，但北市清晨氣溫仍僅攝氏14.6度。 環保局說，因連日低溫，各區清潔隊都有提醒隊員做好保暖，且在出勤前都會備妥薑湯供隊員飲用。

北市聯醫心臟血管內科醫師陳冠宇表示，天氣寒冷是觸發心血管疾病的主因，建議有心血管疾病史族群須定期服藥控制，近日氣溫驟降，如突感胸口不適或暈眩，建議在家休息，若症狀無法緩解，應就醫檢查。

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