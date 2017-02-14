清晨掃街 清潔隊員突倒下不治
2017-02-14
〔記者張議晨／台北報導〕昨天清晨6點多，台北市萬華區葉姓清潔隊員出勤清理馬路時，疑似身體不適，突然倒下，鄰近隊員立即報案急救 ，仍回天乏術。據了解，葉員患有心血管疾病，體內也裝有血管支架，北市環保局表示，已至葉員家中慰問，後續會協助家屬處理後事。
有心臟病史、裝支架
萬華區清潔隊長陳德添表示，根據與葉員熟悉的隊員轉述，葉員清晨出勤狀況都很正常，但從隊部出發，才剛抵達環河南路一段就身體不適而倒下。
據了解，葉姓隊員已到職超過24年，平常與隊員相處融洽，近3個月未有病事假紀錄，但近年定期健康檢查報告，在心血管部分確實有出現異常情況。
陳德添說，因葉員有心臟病史，且體內也裝有支架，隊上許多人體諒他的身體狀況，粗重工作都儘量不讓他負擔，讓葉員從事較不費力的掃街工作，沒想到仍發生意外。
根據氣象資料，昨氣溫雖已回暖，但北市清晨氣溫仍僅攝氏14.6度。 環保局說，因連日低溫，各區清潔隊都有提醒隊員做好保暖，且在出勤前都會備妥薑湯供隊員飲用。
北市聯醫心臟血管內科醫師陳冠宇表示，天氣寒冷是觸發心血管疾病的主因，建議有心血管疾病史族群須定期服藥控制，近日氣溫驟降，如突感胸口不適或暈眩，建議在家休息，若症狀無法緩解，應就醫檢查。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
相關關鍵字： 清潔隊員
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 恭喜！周董再度當爸爸 帶把的！
- 國5接國3匝道 賞櫻團翻車32死
- 天梭寶環輕巧抗磁 錶襯高規格
- 因應北韓射彈 美強調具反飛彈能力
- 米勒為禁穆案辯護 轟法院奪總統權力
- 頭份改善亂停 明起劃設機車格
- 豐興鋼筋每噸再跌200元
- 開學…許厝童回本校 家長在分校抗議
- 男團神交EXID 爽玩比基尼泡泡趴
- 賴清德本要接國安會？傳因一句「朱立倫模式」破局
- 天生沒子宮 小嫻悲忍淚揭不孕真相
- Uber洩外遇 法男提告求償15億
- 情人節送禮 台灣花費亞太第3
- 馬林魚明開訓 殷仔頭號先發
- 《自由廣場》川習通話 美國導演
- 竹、高水情「緊」報 苗中嘉南也不妙
- 開學禮物 教育局書香傳愛到偏鄉
- 鬼鬼排隊遭嗆 搞怪貼身回敬
- 文總明若順利召開執委會 最快3月1日選新會長
- 賞櫻團翻車 30年來最嚴重公路事故
- 〈上班族創業〉送暖到街頭
- 數位創新面料 瑞士維氏機能升級
- 普門「后」勁強 籃板得加強
- 《國際現場》去年新開油田創新低
- 219反空污遊行 醫師力挺
- 歐盟上調成長預測 歐股攀高
- 〈12星座告白術〉Hi，我們在一起吧
- 逾億美國人 看杜蘭特「回娘家」
- 自由談》司法官請勿做扼殺改革的罪人
- （嘉義）疊溪天公祖廟 全台僅存
- 《自由廣場》催生「學術倫理辦公室」
- 《英國奧斯卡》肯洛區領獎狂譙英政府 無視劍橋公爵夫婦
- 藍營質疑 辦完全運會換人？
- 李科永圖書館復工 反建者抗議
- 防堵禽流感 市府加強禽場消毒 取締私宰
- 新學期試辦 4國中小延後到校
- 紐約時裝週 雪地海灘鬥美─Raf Simons轉進Calvin Klein首戰 Tommy Hilfiger加州創意秀即看即買
- 反制挑釁 南韓擬亮玄武飛彈
- 《葛萊美獎》碧昂絲帶種玩特技 椅子向後倒
- 立院新會期 執政黨拚經濟
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：清晨掃街 清潔隊員突倒下不治
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分