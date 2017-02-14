美國神經權威闖紅燈遭撞死 司機有罪
2017-02-14
〔記者謝君臨／台北報導〕美國知名神經科學權威布里吉曼（Bruce Bridgeman）去年來台演講，疑不知有逆向公車專用道又闖紅燈，在北市仁愛路遭公車撞死，肇事的侯姓司機被依業務過失致死罪送辦；台北地檢署調查後，認定侯男行經路口時未減速慢行，也未禮讓行人，確有過失，但犯後態度良好，且與家屬和解，將他緩起訴，為期1年，須捐國庫2萬元。
71歲的布里吉曼是加州大學聖塔克魯茲分校（UC Santa Cruz, UCSC）的心理學暨生物心理學系知名教授，在神經科學、空間定向等領域為權威級人物。
雖是綠燈 未減速未禮讓
美國有線電視新聞網（CNN）曾報導，布里吉曼是「立體盲」患者，兩眼視力不協調，對辨識立體物有困難，在他眼中，樹林僅是一片綠色的色塊，必須近看才能辨識物體的遠近，但是否與車禍有關已不得而知。
去年布里吉曼進行亞洲巡迴演講，與妻子黛安於7月6日來台，入住北市福華飯店，原定8日上午於台北醫學大學演說，不料當天遇颱風停課，延期至10日中午，預定11日離台，不料竟遇死劫。
緩起訴1年 須捐國庫2萬
檢警調閱監視器發現，7月10日上午10時50分左右，布里吉曼獨自從飯店外出欲逛寺廟，他沿復興南路往北走，從行人穿越道穿越仁愛路時，因7線車道都是東向西，僅有1線「公車專用道」是西向東，布里吉曼僅注意右方來車，不料遭左方開來的651公車撞飛，頭部重創不治。
警詢時，40歲侯姓司機表示，事發時是綠燈，有特別注意路口，但因路樹影響視線，發現對方時已來不及煞車。
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