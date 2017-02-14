偷教會東西…先求土地公保庇

2017-02-14

〔記者何宗翰／台中報導〕台中市47歲陳姓慣竊，日前先到住家附近土地公廟拜拜「祈求順利」，再偷竊機車，騎到龍井區偷竊教會內的投影機、筆記型電腦、攝影機各1台，總價值約20萬元，烏日警方和第六分局合辦，調閱上百支監視器循線追查，訊後將陳嫌依竊盜罪嫌移送。

偷電腦等20萬元物品

警方痛斥他竟然犯罪前先拜神，陳嫌表示，到土地公廟拜拜是希望偷東西可以順利，不要被抓；會選擇教會下手是因為看到氣窗沒有關，所以才爬進去行竊，並不是有意要對別的宗教不敬，「以後不敢了！」

警方調查，從78年起，陳嫌陸續犯下至少20件竊盜案。本月2日凌晨3點多，他先到龍井區新興路上的土地公廟拜拜，監視器拍下他念念有詞，向神明虔誠祈求的畫面，不料他隨後步行至龍井區新興路3巷內竊取1輛銀色重機車。

當天，他前往西屯區竊取電線，9日凌晨2點多又到龍井區新興路巷弄內的教會，竊取投影機、筆記型電腦及攝影機各1台。

辯氣窗沒關才下手

警方調閱上百支監視器，抽絲剝繭，沿線追查竊嫌動態，在9日上午7點多，查出陳嫌正在台中市中區1間網咖內，立即前往逮人，當場人贓俱獲，在他身上發現教會失竊的財物，將陳嫌帶回偵辦。