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調查局副局長前哨戰 蕭湘台接主秘

2017-02-14

〔記者林慶川／台北報導〕調查局昨發布新一波人事案，前幾次調查局長、副局長異動，被視為熱門人選的調查局主任秘書徐志賢，改任研究委員會主任委員，遺缺由台中市調查處長蕭湘台接任，此波人事被視為今年7月副局長之爭的前哨戰。

蕭湘台調查班14期結業，曾任調查局國會聯絡組主任，跟國民黨前立法院長王金平及民進黨立院總召柯建銘都有交情。

另，調查局秘書室主任喻榮台，因健康因素調任研究委員會專門委員，遺缺由桃園市調查處簡任秘書巫勝鴻接任；督察處副處長王之郴調任國家安全維護處副處長。

兩岸情勢研析處專門委員劉文斌升任兩岸情勢研析處副處長；調查局公共事務室主任高國銓升任督察處專門委員（局本部駐區督察），遺缺由台南市調查處副處長夏紹達接任。蕭湘台接任主秘後，遺缺由洗錢防制處副處長單培祥接任；航業調查處簡任秘書許張傳接任台南市調查處副處長。

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  • 蕭湘台接調查局主秘，圖為調查局局本部外觀照。（資料照）

    蕭湘台接調查局主秘，圖為調查局局本部外觀照。（資料照）

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