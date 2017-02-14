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假檢察官詐騙老梗 教授痛失318萬

2017-02-14

〔記者王駿杰／新竹報導〕詐騙老梗，大學教授也上當！約50歲知名大學教授誤信詐騙老梗，以為帳戶被詐騙集團冒用，將318萬元提領給假檢察官，警方鎖定假冒檢察官的24歲林男，昨將他拘提到案。

林男供稱，318萬元幾乎都上繳詐騙集團，自己只抽成1萬3000元，警方依詐欺罪嫌移送新竹地檢署偵辦。

警方調查，被害教授去年9月接到電話，聲稱是「北部某地檢署檢察官」，偵辦刑事案件發現他的帳戶，被詐騙集團當作洗錢、匯款的工具，要求交出名下的存款供監管，並提醒不得張揚、報警。

教授嚇壞了，分三次領出150萬元、150萬元、18萬元，一星期後向親友提及，驚覺遭詐報案。

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  • 經警方全力追查，鎖定該名假檢察官，昨持拘票前往他位於桃園住處，將他拘提到案。（記者王駿杰翻攝）

    經警方全力追查，鎖定該名假檢察官，昨持拘票前往他位於桃園住處，將他拘提到案。（記者王駿杰翻攝）

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