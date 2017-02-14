不老志工春風化雨 要走唱51個監所
〔記者吳政峰／基隆報導〕台灣更生保護會基隆分會號召平均年齡近70歲的志工，組成「千歲合唱團」，到監所演唱淨化收容人心靈，團員發願能在有生之年，走唱全國51個犯罪矯正機關，盼利用口傳音樂，重建邊緣人對社會的信心。
台灣更生保護會基隆分會的志工，多已為人祖父母，退休後投入公益，深入大眾漠視的監所，傾聽收容人的心路歷程，但關懷過程備感艱辛，結果更常令他們沮喪。
104年2月間，基隆更保會主任蔡宜芳與70歲的志工江菊討論此事，蔡宜芳突發奇想，招募22名志工成立合唱團，由江菊擔任團長，希望志工們能藉由唱歌找回熱情。志工們年紀加起來1000多歲，從未練過歌唱，連KTV都不曾涉足，一開始相聚練唱，蔡宜芳聽了深受驚嚇，笑說「根本是災難！」趕緊請基隆愛樂合唱團團員莊瑾潔來指導發聲技巧。
基隆地檢署檢察長陳宏達得知這個「千歲合唱團」，鼓勵他們走入監所演唱，用軟性的音符與歌詞實施另類教化，並以「春風化雨」為主軸，將團名取為「春風合唱團」。
春風合唱團成立兩年，已至基隆監獄、基隆看守所、台北監獄、台北少年觀護所、桃園監獄、宜蘭監獄和桃園女監等7個矯正機關，獻唱「春風吻上我的臉」、「奉獻」、「戀戀沙崙站」、「隱形的翅膀」等曲目。
志工們還戴上老花眼鏡，親手自製道具，認真程度令兒孫大吃一驚。
75歲團員王家興對「奉獻」這首歌特別有感，他發現許多收容人聽到歌詞「我拿什麼奉獻給你，我的爹娘」時，臉頰常佈滿淚水，看得出他們對親情的渴望。
王家興認為，收容人須為自己的錯負責，但若入監後缺乏關懷，出獄仍可能衍生社會問題，為避免重蹈覆轍，政府應投注更多資源，以事前預防取代事後監禁，降低社會成本。
蔡宜芳表示，不老志工雖是雜牌軍，嗓子卻流露不虛偽的愛心，用歌聲洗滌收容人靈魂，也為自己創造人生新價值。
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