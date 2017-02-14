制伏全聯菜刀匪 3勇士婉謝表揚

2017-02-14

〔記者王俊忠／台南報導〕25歲陶姓男子11日傍晚到台南市華平路的全聯福利中心，突然撲到收銀櫃檯，持菜刀搶奪9萬2000元現金奪門而出，3名男顧客見義勇為追出，將搶匪壓制在地並報案，等警方到場後，未留個資即離去，事後警方找到他們，3人異口同聲說「這是市民能做的事，不願公開接受表揚！」態度低調。

台南11日凌晨發生規模5.6地震，把許多人嚇醒，當天下午3點，曾涉入公共危險、詐欺、傷害與多項毒品案的陶男，在台南市安平區慶平路某運動用品店偷一雙名牌拖鞋，5點55分到慶平路偷走機車，騎著贓車到華平路的全聯福利中心。

匪撲搶收銀台9萬多元

下午6點多，陶男進入賣場，先向店員詢問菜刀放在哪？他到架上拿取1把菜刀，夾在腋下假裝結帳，見女收銀員開收銀機結帳，突然整個人撲到收銀櫃檯，左手伸進收銀機抽屜，抓了一大把千元鈔票（經清點為9萬2000元），隨即轉身拔腿往店外跑，犯案的菜刀則留在結帳櫃檯。

逃50公尺被顧客制伏

陶男一路往華平路672巷逃逸，賣場內3名熱心男顧客見狀追出，約追了50公尺將陶男壓制在地，四分局華平派出所員警獲報，到場逮捕陶男，並在他身上起出9萬2000元贓款。訊後，警方依搶奪、竊盜、預備強盜等罪移送檢方偵辦，檢方向法院聲押獲准。

市警四分局長邱文亮表示，搶案能即時破案，歸功賣場內3名男顧客見義勇為，這3名正義哥彼此都不認識，在警方到場後，未留下身分資料即離去，警方這兩天先後找到張姓（打電話報案）、夏姓與另一名正義哥，3人都說這是市民能做的事，不願公開接受表揚。邱文亮將於近日親帶感謝狀等小禮，私下向3人致謝。