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賊偷收銀機丟橋下 消防員垂降找回

2017-02-13

〔記者陳鳳麗／南投報導〕竊賊偷了收銀機，發現裡面是空的，順手丟到南投縣草屯鎮烏溪橋下，草屯警方為找回贓物，拜託消防人員發揮搜救專長，垂降到橋下的草叢堆找尋，找到後再連人帶收銀機吊上來，看到贓物順利找到，員警對消防人員的跨界幫忙，稱謝不已。

曾製造假車禍真偷竊的徐姓男子，上週傍晚潛入妻子好友家中，偷走被害人剛買的iPad平板電腦，也將開美髮店的屋主使用的收銀機偷走，徐男傍晚穿短褲走過的身影，都被失主鄰居裝設的監視器錄下。

徐男打開收銀機，發現裡頭沒有現金，要到台中接老婆下班，行經烏溪橋時，就將該收銀機丟到數十公尺深的草叢中，而新的平板電腦則放在乘客座上。

被害人向草屯派出所報案後，員警鎖定徐男，徐男見監視器錄到他，且乘客座就放著偷來的平板電腦，只好承認犯案，並告訴警方，收銀機被丟到烏溪橋下。

派出所員警為找回贓物，只好拜託草屯消防搜救人員，由吊車協助將人員垂降到距橋面數十公尺高的雜草堆中，找尋收銀機，再連人帶機一起吊上來。

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  • 消防搜救人員以繩索垂降 到橋下，將收銀機一起綁 在繩索上由吊車拉上。 （記者陳鳳麗翻攝）

    消防搜救人員以繩索垂降 到橋下，將收銀機一起綁 在繩索上由吊車拉上。 （記者陳鳳麗翻攝）

  • 消防搜救人員以繩索垂降 到橋下，將收銀機一起綁 在繩索上由吊車拉上。 （記者陳鳳麗翻攝）

    消防搜救人員以繩索垂降 到橋下，將收銀機一起綁 在繩索上由吊車拉上。 （記者陳鳳麗翻攝）

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