2個女兒作證 媽曾傳裸照給小王
2017-02-13
〔記者楊國文／台北報導〕曾擔任某台北市議員助理的朱姓女子，遭陳姓丈夫指控多次傳裸照給闕姓小王欣賞，也拒絕與他行房，狀告朱女並求償，朱女否認丈夫指控，但2個女兒卻證稱母親確曾傳裸照給闕男，還當他們面前兩手交疊摸來摸去，高等法院認定朱女和闕男已超越普通男女朋友關係，判朱女應賠償陳男精神慰撫金15萬元。
陳男是高中教師，具狀指控朱女與他於92年12月結婚，育有2女1男，但100年間，他發現朱女和闕男往來曖昩，朱女性情丕變，不再用心陪伴子女，多次失蹤、凌晨才返家，且都由闕男接送，某年耶誕節在外遊蕩到隔天凌晨3時，回家後還和他吵架。
陳男也指出，他偷看朱女和闕男簡訊，才知道2人有婚外情，朱女在耶誕節事件後和他分房、拒絕行房，並要求離婚，他花了半年時間與朱女溝通無效，在法院調解離婚，共同撫養3子女。陳男主張，朱女和闕男多次發生性行為，及傳裸照給闕男，侵害其配偶權，求償210萬元。
審理時，朱女否認和闕男有婚外情，但朱女長女、次女證稱，看過媽媽將其裸照傳給LINE聊天室裡名為「闕少」的人。而闕男與媽媽帶3姊弟出遊時，只要闕男將手放在排檔桿上，媽媽也會伸手過去，兩隻手交疊在一起互相摸來摸去，媽媽還會要求他們不要將出遊一事告訴父親。
高等法院認定，朱女和闕男有超越普通男女朋友的不正常交往關係，侵害陳男身為配偶的權利，且破壞婚姻圓滿，判朱女應賠償陳男精神慰撫金15萬元。
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