KTV慶生爆衝突 衰到警局過生日
2017-02-13
〔記者陳文嬋／高雄報導〕壽星慶生爆衝突，警局過生日！
高市呂姓壽星前天與友人到鳳山區某KTV慶生，席間黃姓友人向他要債2000元，讓他面子掛不住起口角，不料一行人離去前，黃男還向呂男嗆聲，呂男哥哥火大毆打黃男，反被黃男持球桿打傷，當場頭破血流，引爆雙方混戰；警方到場制止未果，對空鳴7槍示警，將6人壓制在地並移送法辦。
警方調查，呂姓壽星（32歲）前天中午邀請14名友人，前往鳳山區的KTV慶生，一行人飲酒作樂，喝了18罐威士忌，席間黃姓男子（21歲）當眾向呂男要債2000元，引發呂男不滿，自認生日請大家喝酒，黃男竟當眾向他要錢，讓他面子掛不住，雙方一度起口角。
直到深夜11時許散會準備離去，黃男再度向呂男要錢，呂男回他「不是還清了嗎？」黃男將呂男抵在車邊，嗆聲「還少我2000元」，呂兄見胞弟被人欺負，火大揮拳毆打黃男，黃男到車上起出武士刀，現場揮舞反被人奪刀，他再拿來高爾夫球桿，打傷呂兄頭破血流，引爆雙方混戰。
五甲所3名員警到場制止，一行人不聽打成一團，由於雙方人多勢眾，黃男持球桿痛打呂兄，林姓警員見情況危急，對空鳴7槍示警，一行人仍情緒激動，經支援20多名警力，將雙方人馬隔開，將6人上銬帶所偵辦。
警方逮捕過程中，一行人出言辱罵警方「卒仔」及三字經，還與警方拉扯，造成副所長陳彥鳴等4警受傷，呂兄頭頸部撕裂傷，包紮後無大礙，呂男大呼倒楣，壽星慶生爆衝突，倒楣警局過生日。警訊後將6人依槍砲、妨害公務等罪嫌送辦。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 獨家》宜蘭副縣長人選大逆轉 朱壽騫取代吳清鏞
- 拒給越南邊檢小費 中國男被打斷4根肋骨
- 《謠言終結站》火鍋蟹肉棒 拆套煮更安心
- 鏗鏘集》蔣公嘉言與柱婆真言
- 白石溪旁山頭崩 將截水緩解
- 刺蔣案影響一生 20年鄉愁化美麗山川
- 指甲「突然」黑一塊 多半瘀血不是癌
- 《高雄國際馬拉松》不畏空污寒流 高全馬5人破大會
- 《自由廣場》一例一休解套 三點建議
- 軟體出Bug揭外遇 法男怒告Uber求償14億
- 漢堡機場68人不適 禍首可能是胡椒噴霧
- 世桌賽大換血 神童再當國手
- 《自由廣場》給國營事業董事長的一封信
- 今開學溫差大 好天氣到週五
- 樹林極限運動場冷清 議員促活用
- 核心政策不保 恐衝擊宜蘭選情
- 〈熱門族群〉董監改選題材當道 造紙類股越燒越旺
- 社論》製造回流──找回台灣經濟成長動能
- 不得不防 投資客2不肖手法
- 情人節壽星先許願 鄭兆行:頭髮長回來
- 騎士狂下三分雨 2巨頭鎔「金」
- 張伯維愛找「老東家」麻煩
- 猿小將hold不住 被羅德打爆
- 東京觀察／刻薄國民黨 害馬英九變兒皇帝
- 寒流減弱日夜溫差大 16縣市低溫特報
- 〈熱門族群〉漲價風加持 玻纖布廠旺季更旺
- 黨產會：國民黨像丐幫 死守不當財產
- 台片柏林影展爭光 喬喬樂樂秀德語
- 進口柴油家庭號旅行車-1
- 宋米秦脫團首會粉絲 肚皮沒動靜老公進補
- 散佈地震樓倒謠言 始作俑者稱開玩笑
- 震怕了 歸仁受災戶抗議重建無期
- 陳世念「破病」照上 裕隆港都開胡
- 向「白人至上」說不 耶魯大學學院易名
- 醫界憂參與WHA無望 外交部：爭取友邦支持
- 山川琉璃吊橋爆紅 瑪家人抗議吸廢氣
- 二、游悍將抗日 林威廷、陳凱倫聯手
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Ministry working for WHA attendance
- 探祕境高山湖泊─秘魯萬卡亞
- 廢歐巴馬跨性別廁所 川普不管了
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：KTV慶生爆衝突 衰到警局過生日
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分