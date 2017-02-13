KTV慶生爆衝突 衰到警局過生日

2017-02-13

〔記者陳文嬋／高雄報導〕壽星慶生爆衝突，警局過生日！

高市呂姓壽星前天與友人到鳳山區某KTV慶生，席間黃姓友人向他要債2000元，讓他面子掛不住起口角，不料一行人離去前，黃男還向呂男嗆聲，呂男哥哥火大毆打黃男，反被黃男持球桿打傷，當場頭破血流，引爆雙方混戰；警方到場制止未果，對空鳴7槍示警，將6人壓制在地並移送法辦。

警方調查，呂姓壽星（32歲）前天中午邀請14名友人，前往鳳山區的KTV慶生，一行人飲酒作樂，喝了18罐威士忌，席間黃姓男子（21歲）當眾向呂男要債2000元，引發呂男不滿，自認生日請大家喝酒，黃男竟當眾向他要錢，讓他面子掛不住，雙方一度起口角。

直到深夜11時許散會準備離去，黃男再度向呂男要錢，呂男回他「不是還清了嗎？」黃男將呂男抵在車邊，嗆聲「還少我2000元」，呂兄見胞弟被人欺負，火大揮拳毆打黃男，黃男到車上起出武士刀，現場揮舞反被人奪刀，他再拿來高爾夫球桿，打傷呂兄頭破血流，引爆雙方混戰。

五甲所3名員警到場制止，一行人不聽打成一團，由於雙方人多勢眾，黃男持球桿痛打呂兄，林姓警員見情況危急，對空鳴7槍示警，一行人仍情緒激動，經支援20多名警力，將雙方人馬隔開，將6人上銬帶所偵辦。

警方逮捕過程中，一行人出言辱罵警方「卒仔」及三字經，還與警方拉扯，造成副所長陳彥鳴等4警受傷，呂兄頭頸部撕裂傷，包紮後無大礙，呂男大呼倒楣，壽星慶生爆衝突，倒楣警局過生日。警訊後將6人依槍砲、妨害公務等罪嫌送辦。